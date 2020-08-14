快訊／低壓水氣來了！9縣市大雨特報　南部「雷雨胞」最旺盛

記者李宜秦／台北報導

中央氣象局發布大雨特報，氣象局表示，對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今（１４）日南投、嘉義以南地區及雲林、花蓮、台東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

大雨特報範圍：

南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣

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▲氣象局發布大雨特報。（圖／氣象局）





▲台北下午也雷聲大作，下起滂沱大雨。（圖／記者徐斌慎攝）

氣象局表示，琉球南方海面有一低氣壓，朝西往台灣附近靠近，今天受到這低壓影響，天氣較不穩定，迎風面的東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，西半部地區午後雷雨範圍也會增加，降雨時間可能持續至晚上，要留意短時強降雨，有局部大雨發生的機率。

氣溫方面，各地高溫普遍在３２至３５度，大台北盆地有局部３６度以上高溫發生的機率，沒下雨時還是相當悶熱。

▲低壓水氣逼近，午後雷雨來襲。（圖／翻攝自Facebook／天氣即時預報）

臉書專頁「天氣即時預報」表示，今日午後雷雨的趨勢跟昨天(13日)很類似。除了「全台山區、全台近山平地」之外，在海峽背風渦旋、高空風向的引導之下，雷雨胞很容易往「南部」擴散。「雷雨範圍並非全台都有，因此，不是每個人都有感。但如果剛好在雷雨區內，雨勢都會很大、很急。」

▲午後雷雨來襲。（圖／記者李毓康攝）

天氣即時預報提醒，有雷雨的區域包括全台山區、南部平地，尤其「高雄、北屏東」雷雨將是全台最多，並可能持續至剛入夜；北部、中部、東部「靠內陸」平地，也要注意午後雷雨，但不至於像南部這麼大；台東、恆春半島，受到低壓雲系影響，要注意陣雨。