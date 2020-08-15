「香港製造」變「中國製造」 　港府：對經濟的影響「微不足道」

▲「香港製造」商品被美國要求改標。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

「香港製造」商品日前被美國要求改標記「中國製造」，香港政府經濟顧問歐錫熊表示，相關要求很無理，但相信影響非常小，對香港經濟的衝擊微不足道，「美國的制裁行動對經濟的影響在可控範圍內。」

歐錫熊提到，去年「香港製造」商品輸往美國的金額只有39億港元，占香港整體出口數字不到0.1％，影響非常小，對香港經濟的衝擊微不足道，同時，美國限制出口敏感科技也佔總貿易額的少數，因此美國制裁行動對經濟的影響屬可控範圍。

▼「港版國安法」上路後，美國祭出一連串制裁。（圖／路透社）



歐錫熊指出，雖然不少主要經濟體的最壞時刻已經過去，全球各地央行及政府也推出大規模的支援措施，但全球經濟的復甦預料仍會是不平均和反覆不定，「香港全年經濟發展的情況，將取決於本地疫情能否在短時間內控制。」

歐錫熊認為，香港短期經濟前景仍有高度不確定性，在有效的疫苗或療法被廣泛應用前，疫情的為鞋將持續困擾全球經濟前景，中美關係與地緣政治的緊張局勢也增加了不確定性。

歐錫熊強調，過去近20年，全球經濟重心已逐漸由西方轉向東方，目前大陸經濟法展已遠超多個經濟體，未來仍會保持此趨勢，「香港作為中國重要的金融商業中心，相信長期仍會有許多機遇。」