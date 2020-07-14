美使館PO圖「中國奴隸勞工製造」　華春瑩怒斥：低劣謊言令人不恥

▲美使館推特t配圖「中國奴隸勞工製造」 。（圖／翻攝自推特／@USA_China_Talk）

記者蔡儀潔／綜合報導

美國駐華使領館近日在推特PO文並配圖，稱「中國製造的很多產品由奴隸勞工製造。」對此，大陸外交部發言人華春瑩13日表示，「如此一個粗製濫造、特別低劣、不值一駁的謊言，他們居然可以堂而皇之地拿來汙衊、詆譭中國，實在是令人不恥。」

美國駐華使領館的推特賬號轉發並翻譯的一條貼文，「中國製造的很多產品由奴隸勞工製造。每個工商企業都應清理其供應鏈，以確保它沒有從中國共產黨在新疆對維吾爾人的人權侵犯中獲利。」配圖則是一塊布料上，寫有「中國奴隸勞工製造」8個中國漢字。

▲大陸外交部發言人華春瑩。（圖／達志影像／美聯社）

對此，華春瑩13日在大陸外交部例行記者會上表示，堅決反對他們以這樣低劣的謊言來汙名化、來汙衊、攻擊中，「我想他們這樣的惡劣行徑應該遭到大家強烈的譴責和追究，這也再次證明，美國一些人現在為了詆譭和攻擊中國已經到了沒有任何下限的地步。」

「美方關於涉疆問題的不實指控，可以堪稱本世紀最大的謊言之一」，華春瑩接著稱，過去40年間，新疆自治區維吾爾族的人口從555萬已經增加到1168萬，是40年前的2倍還多，美方見過這樣的人口或者說種族的滅絕嗎？關於新疆的清真寺，每530位穆斯林就擁有一座清真寺，10多倍於美國，他們見過這樣的壓制宗教自由嗎？

華春瑩表示，她也有一些維吾爾族的朋友，他們在新疆生活得非常愉快，可以自由順暢地呼吸，唱歌跳舞，跟佛洛德那樣的非裔美國籍人待遇是完全不一樣的，「我們真心希望美國那些政客，能夠真正關心自己國內存在的嚴重的種族問題，能夠下點力氣去保護好他們自己國內的人權問題。」

據悉，該帳號轉發的是美國國務院發言人奧塔格斯(Morgan Ortagus)6日所發的一條英文推特，而配圖近乎完全相同，不過標識上則是英文版的「MADE BY SALVE LABOR IN CHINA」。

消息傳出後，立刻引發大陸網友熱議。有分析認為，2張圖片中的手指姿勢完全相同，只有字體有中英文差異，幾乎可以肯定至少其中一張圖片的文字是後期人為添加上去的，因此該推文內容為「造謠」。