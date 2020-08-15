一般口罩改標變醫療　知名連鎖藥局再查封1萬8千片「相同來源」可疑口罩

記者陳凱力／新竹報導

日前有民眾在知名連鎖藥局買到疑似山寨的國家對口罩，經新竹市衛生局調查後確認是藥局向未持有藥商許可執照的源頭進貨「一般口罩」，再自行貼上貼紙改以「醫療口罩」售出，案經新竹市衛生局重罰100萬；新竹縣衛生局14日前往該連鎖藥局位於轄區內的4間分店進行稽查，並在竹北分店查獲8箱、共計1萬8070片的可疑口罩，全案也將移交新竹市做後續裁罰處理。

▲▼新竹縣衛生局14日前往稽查，當場查扣1萬8千片相同來源的可疑口罩。（圖／記者陳凱力翻攝）





新竹市衛生局表示，8月12日接獲民眾陳情指出，新竹市連鎖藥局位於竹北地區分店，仍可買到可疑醫療口罩。衛生局根據反向追蹤，發現本案在上週，新竹市政府衛生局就已經獲報且啟動稽查並結案。依行政程序，新竹市政府應公告產品全面下架並責令業者回收，但至13日為止，新竹縣卻一直未接獲任何通知。

新竹縣衛生局於今14日主動對涉案連鎖藥局在新竹縣的4家分店進行稽查，並在其竹北分店查獲8箱、共計1萬8070片可疑口罩，並立即查封扣回；由於這些被查扣的違法口罩來源很清楚，就是從新竹市該連鎖藥局總店而來，故將全案移交新竹市做後續裁罰處理。

為避免民眾購買到來路不明的違法口罩，本府衛生局從下週一起，將透過既有醫療器材稽查機制，加強查核市售醫療口罩是否符合相關規定，保障民眾健康與權益。民眾如有任何醫療口罩相關問題，可電洽本府衛生局食品藥物科，聯絡電話：03-5518160轉221。

▲▼新竹市衛生局日前已證實，該藥局向未持有藥商許可執照的源頭進貨「一般口罩」，再自行貼上貼紙改以「醫療口罩」售出，案經新竹市衛生局重罰100萬。

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