俄羅斯疫苗「效用至少2年」　各國狂批風險高…官方打臉：根據哪來？

▲俄羅斯11日宣布批准全球首批疫苗。（圖／路透社）

實習記者湯子暘／綜合報導

莫斯科加馬里亞（Gamaleya）研究中心主任亞歷山大（Alexander Gintsburg）針對新冠疫苗「史普尼克V」（Sputnik V）的效用表示，「疫苗的有效期限不是只有短短的半年、一年，而是可維持至少兩年以上。」

俄國11日宣布批准新研發的新冠疫苗，成為世界上第一個生產新冠疫苗的國家。衛生部長穆拉希科（Mikhail Murashko）12日透露首批疫苗的去向，「第一批針對冠狀病毒感染的醫用疫苗將在未來兩週內收到，主要是給醫生。」

對於這次研發疫苗的功臣，他表示，「這個中心曾對伊波拉、中東呼吸綜合癥等開發疫苗，在短短的15天內就能開發出伊波拉的疫苗，後來也得到WHO給的高度評價。這次研發的這項技術並不是俄羅斯獨有，中國、英國也在使用，只是對我們來說有優勢而已。」

儘管美、英專家都對疫苗安全性提出質疑，人體實驗階段可能並沒有正確地進行。但俄羅斯衛生部對此批評，某些專家對這種藥物的安全性疑慮根本「毫無根據」。

白宮顧問康威（Kellyanne Conway）對俄羅斯疫苗表示懷疑，「美國的標準要嚴謹的多了。根據我的了解，相較於我們聯邦食品暨藥物管理局（FDA）所設的標準，俄羅斯那差的可遠了。美國已經有6種疫苗進入了第三期臨床試驗，但看起來俄羅斯還沒達到這個階段過。」

據《路透社》報導，俄羅斯疫苗在人體試驗後，不到兩個月就獲得批准，且總統普丁的女兒也曾接種此疫苗。世界衛生組織表示，目前世界上有168種疫苗研發項目正在進行，其中有28種已經進行過人體實驗，也已經向俄羅斯官方聯繫，試圖了解目前新疫苗的狀態、人體實驗的測試狀況以及生產疫苗後的下一步。

俄羅斯研究專家表示，新的疫苗目前仍只適用於18到60歲，對於高齡患者，仍需要更嚴謹的人體實驗，預計在疫苗登記階段就會完成測試。