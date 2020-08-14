網讚19歲女攜2子外送「勵志媽媽」　俄媒體：騙很大！

▲網路瘋傳俄羅斯年輕媽媽帶著孩子外送的照片。（圖／翻攝自Facebook／Лада Королёва）

記者葉睿涵／綜合報導

俄羅斯網路最近一張「年輕媽媽一打二，帶著孩子送外賣」的照片被國內外網友瘋傳。照片中長相甜美、身材瘦削的年輕媽媽身著綠色制服，一手抱著小嬰兒、另一手牽著年僅2歲的女兒，還背著個巨大背包，正搭地鐵去送餐。

據外媒報導，這位年輕媽媽叫科羅萊娃（Lada Koroleva），今年只有19歲。科羅萊娃的生活很困苦，她在17歲時懷上了大女兒；由於與家人關係疏離，因此她即使臨盆在即，還是得去工作。1年後，她再次懷上老二。她和丈夫去年搬離家鄉來到莫斯科，希望可以在這座大城市中找到工作，安身立命。

這其實已經不是人們第一次在社群網站上看到科羅萊娃了。一年前，她在莫斯科身穿顯眼的黃色羽絨大衣、帶著七個月大的女兒一起去送外賣的身影被網友拍下上傳到網路而走紅。

之後，她也接受媒體的採訪，對大眾揭露自己的家庭生活。她表示，她的丈夫經常在家中只顧著打電玩，對家庭毫無貢獻。她的遭遇備受民眾同情，不少人伸出援手、送了許多物資給她。

俄羅斯最近有媒體報導揭露，這一切只不過是科羅萊娃自導自演的一場騙局。她塑造了一個「愛小孩、努力工作」的形象，並用兩個小孩博取民眾的同情來斂財。頻繁接受媒體的採訪與在節目中亮相也增加了她的名氣。

媒體也質疑她與丈夫的關係，因為科羅萊娃宣稱他們正在辦理離婚手續，只不過因為疫情的關係，離婚手續被耽擱。可是媒體卻發現，他們並沒有如所說般分居。

新聞曝光後，許多網友對科羅萊娃表示失望，甚至還有捐助者向她索回他們捐贈的物資。對此，科羅萊娃表示，「所有不相信我的人都可以來莫斯科看看我現在的生活是什麼樣子。」

▲這已非科羅萊娃第一次被網友拍到帶著孩子外送。（圖／翻攝自Facebook／Лада Королёва）

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