李家豪／法律扶助幫無資力者免費打官司

▲人民如果有法律諮詢或打官司需求，卻無力負擔訴訟費用及律師費用，國家可透過法律扶助制度給予人民法律協助。（圖／視覺中國CFP）

什麼是法律扶助？依據法律扶助基金會的網站簡介，法律扶助乃指對於需要「專業性法律幫助」而又「無力負擔訴訟費用及律師報酬」的人民，予以制度性的援助，以維護憲法所保障人民的訴訟權及平等權等基本人權。簡單來講，就是人民如果有法律諮詢或打官司的需求，但是又無力負擔訴訟費用及律師費用，由國家透過制度給予人民這類法律上需求的協助，這就是法律扶助。

我國的法律扶助制度，其法源依據為2003年12月23日由立法院三讀通過，並在2004年1月7日由總統公布的《法律扶助法》，依據該法律成立了「法律扶助基金會」（簡稱法扶、法扶基金會或法扶會）。目前全國共有22個分會及原住民族法律服務中心，主要提供「法律諮詢」及「申請扶助律師」的服務。

所謂的法律諮詢包括「電話法律諮詢」及「現場法律諮詢」，其中的電話法律諮詢是法律扶助基金會為提升法律扶助品質，擴大法律服務範圍，自2015年5月1日起開辦，提供民眾有關「勞工案件」、「債務問題」、「原住民案件」之法律諮詢；另從2017年11月1日起新增「家事案件」類型的法律諮詢服務。若非上述類型的法律諮詢，就由法律扶助基金會替民眾改為「現場法律諮詢」，以求能完善提供相關服務。

扶助律師則可以幫打官司（訴訟代理）、寫法律文件（撰狀）及協助調解、和解等三種。但申請法律扶助還是有審查的標準，依據法律扶助基金會網站所載之三個標準，第一是法律案件要有道理，第二是經濟狀況要在一定額度以下者（也就是要符合無資力這個標準），第三是所申請的案件仍要符合法律扶助基金會扶助之範圍，也就是要符合《法律扶助施行範圍辦法》。

而關於無資力的認定，詳細規定在《法律扶助法》第5條，而同法第13條也規定了「無須審查資力」及「經切結後推定為無資力」的態樣，若符合第13條所訂之「無須審查資力」或「經切結後推定為無資力」的民眾，於申請時就不需要再審查是否為無資力了。

希望透過關於法律扶助制度的簡單介紹，讓有需要的民眾在遇到法律問題、法律糾紛時，能夠懂得申請法律扶助，讓專業律師提供妥善的法律服務。

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●李家豪，苗栗地檢署主任檢察官，台灣司法人權進步協會常務理事。以上言論不代表本公司立場。