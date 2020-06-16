　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

李家豪／法律扶助幫無資力者免費打官司

請按讚支持 ETtoday新聞雲

▲律師。（圖／視覺中國CFP）

▲人民如果有法律諮詢或打官司需求，卻無力負擔訴訟費用及律師費用，國家可透過法律扶助制度給予人民法律協助。（圖／視覺中國CFP）

什麼是法律扶助？依據法律扶助基金會的網站簡介，法律扶助乃指對於需要「專業性法律幫助」而又「無力負擔訴訟費用及律師報酬」的人民，予以制度性的援助，以維護憲法所保障人民的訴訟權及平等權等基本人權。簡單來講，就是人民如果有法律諮詢或打官司的需求，但是又無力負擔訴訟費用及律師費用，由國家透過制度給予人民這類法律上需求的協助，這就是法律扶助。

我國的法律扶助制度，其法源依據為2003年12月23日由立法院三讀通過，並在2004年1月7日由總統公布的《法律扶助法》，依據該法律成立了「法律扶助基金會」（簡稱法扶、法扶基金會或法扶會）。目前全國共有22個分會及原住民族法律服務中心，主要提供「法律諮詢」及「申請扶助律師」的服務。

所謂的法律諮詢包括「電話法律諮詢」及「現場法律諮詢」，其中的電話法律諮詢是法律扶助基金會為提升法律扶助品質，擴大法律服務範圍，自2015年5月1日起開辦，提供民眾有關「勞工案件」、「債務問題」、「原住民案件」之法律諮詢；另從2017年11月1日起新增「家事案件」類型的法律諮詢服務。若非上述類型的法律諮詢，就由法律扶助基金會替民眾改為「現場法律諮詢」，以求能完善提供相關服務。

扶助律師則可以幫打官司（訴訟代理）、寫法律文件（撰狀）及協助調解、和解等三種。但申請法律扶助還是有審查的標準，依據法律扶助基金會網站所載之三個標準，第一是法律案件要有道理，第二是經濟狀況要在一定額度以下者（也就是要符合無資力這個標準），第三是所申請的案件仍要符合法律扶助基金會扶助之範圍，也就是要符合《法律扶助施行範圍辦法》。

而關於無資力的認定，詳細規定在《法律扶助法》第5條，而同法第13條也規定了「無須審查資力」及「經切結後推定為無資力」的態樣，若符合第13條所訂之「無須審查資力」或「經切結後推定為無資力」的民眾，於申請時就不需要再審查是否為無資力了。

希望透過關於法律扶助制度的簡單介紹，讓有需要的民眾在遇到法律問題、法律糾紛時，能夠懂得申請法律扶助，讓專業律師提供妥善的法律服務。

好文推薦

李家豪／自首無罪，抓到雙倍？

●李家豪，苗栗地檢署主任檢察官，台灣司法人權進步協會常務理事。以上言論不代表本公司立場。

ET快訊
雲林中600萬卻遺失彩券　結局驚天逆轉！連警察都傻眼
空姐女星慶生「房內聞到詭異精油香味」　6女全昏睡醒來慘了！
「小郭雪芙」想愛愛狂發暗示！　男友1句話…她瞬間慾火全沒了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

台中六都首創夜間法律諮詢　盧秀燕：讓冰冷法條更有溫度

李永然、陳贈吉／【律師法修法】被強制的公益服務

法扶助小蝦米向「六輕空汙」宣戰！詹順貴狠轟台塑僥倖

檢方濫訴需付律師費　法界贊同：更應該要賠償損失

給說法／發言人告律師　法律扶助誰都可以申請嗎

雷皓明／法律扶助幫了誰？吃霸王餐還能請免費律師？

李家豪／法律扶助幫無資力者免費打官司

給說法／檢察官不能當辯護律師嗎

咖啡廳實戰開車上路　髒話飆罵擋路的..路人偷看笑瘋

黃鴻升「我沒羅志祥電話」　嚴肅收笑容：不打擾是最後的溫柔

生前畫面曝！非裔男酒駕配合調查　「今天我女兒生日」警上銬瞬間變調

前車打左轉往右靠！害重機急煞 「翻180度慘摔」警：前車無肇責

超圈粉！宇宙玩極難任務救整隊　「搖呼拉圈+穩定乒乓球」超過1分鐘

大嘴鯨無預警活吞錦鯉驚悚瞬間　張嘴咬頭畫面曝光：秒變大肚魚

吃零食、追劇、被老師靜音樣樣來 遠距教學的各種行為...網：太寫實

蘿莉塔爆曖昧無尊「爸媽都在問」　還原「視訊沒穿下半身經過」

竹南科學園區騎士撞對向左轉車　噴飛20公尺空中轉圈3秒墜地亡

驚悚影片曝！竹南科學園區騎士猛撞左轉車　噴飛空中狂轉圈「3秒墜地」亡

李家豪／法律扶助幫無資力者免費打官司

給說法／檢察官不能當辯護律師嗎

看房看到心累…他想「買土地自己蓋房」！網勸口袋要夠深：沒比較便宜

獨／高雄飛天警車找到了！網友嗨讚GTA　慘烈現場曝...係真ㄟ不是拍電影　　

北京停止計程車離市業務　5天106確診「嚴控高風險人員進出」

國二發現課本落後10年！唐鳳輟學經歷遭酸「髮型落後100年」　本尊PTT親回

老闆們要去旅遊了！劉伊心老公「主管群組」耍浪漫

癌症死亡時鐘快轉12秒！　每10分27秒就有一人喪命

爸媽搭客運北上打來報平安！　女兒下秒接噩耗「父母2hrs前早車禍身亡」鬼來電毛翻

韓國瑜解職留「振興購物」爛尾樓　經發局：招標喊卡、獎品自辦

英迪格「曬護照」免費入場雞尾酒夜、北市4間旅樂序1,588元起

雄中學弟爽喊3個字　陳其邁開口笑點頭比X指：明天也會有我的畢業典禮

《還願》真實版！美女貴婦迷濟公　「衣衫不整共修」600萬供養

法律熱門新聞

給說法／檢察官不能當辯護律師嗎

職訓狼師吸乳撫胸　猥褻判刑定讞

搶黃燈！檢察官：肇事仍有民刑事責任

過失毀損罪　檢方：刑法不處罰

醫院床戰12歲女　「叔叔」性侵定讞

騎單車酒測超標　法界：罰300以上

李家豪／法扶幫無資力者免費打官司

判刑定讞　可循替代刑罰免入監

雷皓明／侵占錢財檢方可自行起訴

告訴6月期限　法界：過了就GG

主任檢察官教你看懂地檢署傳票

羅士翔／冤案中無罪的罪人

地下匯兌蠅頭小利　檢方：刑責重

住屋漏水相關法律問題

更多熱門

相關新聞

給說法／檢察官不能當辯護律師嗎

給說法／檢察官不能當辯護律師嗎

《法官法》規定檢察官不得兼任影響法官審判之職務，前南投地檢署檢察官王全中因在任職期間，於胞妹所涉及的刑事訴訟案件中以辯護人身分自居，甚至多次清楚表達自己具有檢察官身分，因違反《法官法》與檢察官倫理規範而遭到彈劾。

菜鳥帶女學員潛水溺斃　3教練判刑定讞

菜鳥帶女學員潛水溺斃　3教練判刑定讞

陪審參審併行　要許宗力公開辯論

陪審參審併行　要許宗力公開辯論

突襲行政院案逆轉有罪　律團聲請釋憲

突襲行政院案逆轉有罪　律團聲請釋憲

役男女嬰旁性侵少婦　判刑8年定讞

役男女嬰旁性侵少婦　判刑8年定讞

關鍵字：

法律司改人權李家豪台灣司法人權進步協會法律扶助法扶法

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

雙胞弟「假扮哥哥」測女友　開門見女友眼神才知自己綠爆

吳夢夢為拍SOD「狂鏟10公斤」！

22歲馬尾妹遭當性奴12小時　台北男強拉搭捷運囚家中

工程師買春來2次　警一查「茉茉」真實身分：他會崩潰

吃半熟豬肉　18歲男體內長滿絛蟲

台東縣蘭嶼高中學生疑心臟病發送醫急救不治

他擁河景4房大樓！女友：婚後想接全家來住

迷昏21歲短裙妹！司機「性侵直播」2000人觀看

斯亞賣網拍「發文抱怨物流」被砲轟！直播哭了

巡山員撿屍路殺青竹絲　一靠近爆笑

30年主僕情生變　柯文哲蔡壁如關係降溫

民宿砸車再翻轉！鄰居13點力挺老闆

妻傳影片獎勵！手機連結螢幕…他傻：在開會

獨／不是拍電影！高雄夢時代「飛天警車」身分曝…

網紅塗黑臉　戴維斯怒了：很噁心

更多

最夯影音

更多
咖啡廳實戰開車上路　髒話飆罵擋路的..路人偷看笑瘋

咖啡廳實戰開車上路　髒話飆罵擋路的..路人偷看笑瘋
黃鴻升「我沒羅志祥電話」　嚴肅收笑容：不打擾是最後的溫柔

黃鴻升「我沒羅志祥電話」　嚴肅收笑容：不打擾是最後的溫柔

生前畫面曝！非裔男酒駕配合調查　「今天我女兒生日」警上銬瞬間變調

生前畫面曝！非裔男酒駕配合調查　「今天我女兒生日」警上銬瞬間變調

前車打左轉往右靠！害重機急煞 「翻180度慘摔」警：前車無肇責

前車打左轉往右靠！害重機急煞 「翻180度慘摔」警：前車無肇責

超圈粉！宇宙玩極難任務救整隊　「搖呼拉圈+穩定乒乓球」超過1分鐘

超圈粉！宇宙玩極難任務救整隊　「搖呼拉圈+穩定乒乓球」超過1分鐘

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面