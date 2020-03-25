NCC修法有線電視用戶解約「系統商應派員取回機上盒」



▲有線電視（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者陳世昌／台北報導



NCC25日通過修正「有線廣播電視服務定型化契約應記載及不得記載事項」草案，其中最重要的改變就是明文規定，「系統經營者應於契約終止時，主動派員至用戶處取回所設之機上盒」，讓用戶不用再奔波前往有線電視公司辦理退機。



NCC平台事業管理處專門委員黃睿迪表示，「系統需主動派員至用戶處取回所設之機上盒」是這次修法新增的條文，這部份除了是回應立委的建議之外，也考慮到有些系統商經營區的幅員比較遼闊，特別是偏鄉地區，如果要解除契約，消費者要自己到公司營業處所去還盒子、還遙控器等配件，對民眾很不方便，所以增加了這一點，要求系統派人去收，包括合約到期不續約或提前解約都是。



NCC表示，本次修正係參酌有線廣播電視系統經營者收費標準、105年修正之有線廣播電視法及審酌民意代表、地方政府及行政院消費者保護處之意見，修正重點包括：

一、 依據現況，修正草案名稱(「有線廣播電視服務定型化契約應記載及不得記載事項」)及其條文不合時宜之稱呼(如電視機、解碼設備)；

二、 為確保消費者知的權利，要求系統經營者應提供多元管道，揭露交易資訊；

三、 配合部分有線電視系統經營已施行分組付費現況，增列應揭露基本頻道組別及付費頻道收費項目；

四、 為強化用戶權益，要求系統經營者應於契約終止時，主動派員至用戶處取回所設之機上盒。



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NCC表示，「有線廣播電視服務定型化契約應記載及不得記載事項」修正草案，將對外預告30天，廣蒐各界意見。