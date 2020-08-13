趙正宇交保就找助理問案情！高院憂串供　准押並禁見

▲趙正宇交保後第一日，就找助理問案情。高院擔心他串供，因此准許羈押。（圖／記者黃彥傑攝）



記者吳銘峯／台北報導

桃園市立委趙正宇涉嫌收受殯葬業者上千萬元賄賂，遭檢方聲請羈押，經過2次羈押庭後，高院13日駁回趙正宇抗告，准押2個月。高院指出，趙正宇交保後第一個上班日，馬上就本案相關事項詢問辦公室其他助理，顯然趙正宇有勾串共犯證人之虞，再加上他涉犯貪污重罪、罪嫌重大，因此准許羈押2個月。

檢調單位偵辦立委集體收賄案件，查出趙正宇與其辦公室主任林家騏，疑似透過中間人郭克銘，向陽明山殯葬業者收賄，再施壓營建署企圖變更陽明山2萬坪土地地目，檢調7月搜索時，在趙家搜獲疑似賄款920萬元現鈔，因此對趙、林等人聲請羈押；但當時北院裁定羈押林家騏，另外趙正宇則獲得100萬元交保。經檢方抗告成功後，北院重裁，並於8日下午裁准羈押禁見；趙正宇抗告，高院13日做出裁定，駁回趙的抗告。

趙的抗告理由辯稱，絕無涉入陽明山土地案，也一無所悉該土地是否劃出陽明山國家公園，他也把責任全推給被羈押的林家騏，稱林男擅自與官員、業者接觸、碰面，他完全不知情。他最後求情，說自己與家人在國內穩定就業、就學，並無國外置產，無逃亡之虞；而自己還有氣喘、過敏體質，需要適當藥物及衣物，希望不要羈押。

高院一一反駁，高院指出，林男身為辦公室主任，受趙正宇指揮監督，長期以主任身分對外接洽，趙正宇竟辯稱自己完全不知情、全是林男私下所為，顯已悖於常情，難以遽信。另外根據扣案的LINE通訊紀錄、監聽譯文，顯見趙正宇確實參與索賄，並對官方施壓等行為，犯貪污罪的罪嫌重大。

另外高院也認為，趙正宇家中扣得的920萬元現鈔，他始終無法清楚陳述來源；在加上同案被告林男與郭克銘等人，也對行收賄的次數、款項交代不清。此外，趙正宇獲得交保後的第一個上班日，竟然就本案相關事項詢問辦公室其他助理，顯然有勾串共犯證人之可能。而且本案涉犯期間長達數年，牽涉人員眾多、細節繁雜，所有的具體計晝、共犯間分工、犯罪所得去向，全待檢察官抽絲剝繭釐清，倘若不將趙正宇羈押，高院認為相關證據資料恐有晦暗不明之危險，故予以准押。

至於趙正宇還說自己有氣喘、過敏體質，需要藥物與衣物，但高院認為「氣喘」，並非刑事訴訟法第114條第3款「現罹疾病、非保外治癒顯難痊癒」而不得羈押之情形，且氣喘仍得以藥物控制避免感染，與上開法條所示規定不合；況且趙正宇若有特殊用藥之需求，高院認為他可以另循《羈押法》之相關規定辦理。

