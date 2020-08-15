「環文蛤需求大產量低」人工繁殖成功！今年將量產200萬粒種苗放流

▲環文蛤成貝。（圖／農委會水產試驗所提供）



記者許展溢／台北報導

近年受文蛤養殖產業波動影響，帶動環文蛤需求提升，但市售「環文蛤」為漁民海邊捕捉，產量不多，農委會水產試驗所表示，主要是養殖環境、氣候等因素造成，投入環文蛤人工繁殖研究，已成功建立相關技術，預計今年可量產200萬粒種苗提供放流。

水試所說明，環文蛤屬簾蛤科、環文蛤屬，在台灣只記錄環文蛤一種。環文蛤具有黃褐色的圓形外殼，殼緣圍繞一圈紫色，蛤肉前端之斧足與出入水管呈紅色，因此俗稱赤嘴，主要棲息在河口或砂泥質的淺水區。水試所副研究員陳鴻議說，西半部潟湖、淺灘地和潮間帶皆可見其蹤跡，目前市場上販售的環文蛤皆是漁民在退潮後至海邊以蛤耙捕捉，產量不多，近幾年文蛤養殖產業不穩定，導致價格節節上升之外，也帶動環文蛤需求。

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▲環文蛤具有黃褐色的圓形外殼，殼緣圍繞一圈紫色。（圖／農委會水產試驗所提供）



陳鴻議指出，以養殖業賣給通路去年最高漲到80元，今年維持60、70元，消費者會買到此價格1.5至2倍間，因此部分文蛤養殖業者開始將環文蛤納為替代文蛤的選項之一。產量低主要是有「特定病源」， 如生產線養殖環境、氣候等狀況都有關聯，有時不一定在文蛤內，而是文蛤的殼，若沒清乾淨，繁殖時會傳染，雖不影響大小，但繁殖不出更多，評估去年種苗減少6成。

▲環文蛤幼貝。（圖／農委會水產試驗所提供）



水試所提到，除供食用之外，由於環文蛤對環境耐受能力強，在生態與環保上亦具有特殊指標地位，其資源量的變化可作為環境評估之參考，採捕方法特殊，使其成為發展觀光休閒漁業的熱點。陳鴻議舉例，如台南七股海鮮節都會舉辦「摸蛤仔兼洗褲」活動，又受到地方政府重視，才紛紛向水試所提出增裕資源需求。海水繁養殖研究中心因應養殖產業與資源復育需求，積極投入環文蛤人工繁殖研究，建立相關技術，今年預計可量產200萬粒種苗提供放流，進一步增裕台灣西部沿近海域之環文蛤資源。