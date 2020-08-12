今夏最後一場挖文蛤體驗16日登場　民眾請把握機會佩戴口罩搭接駁車前往

▲由台南市觀光旅遊局與七股區公所共同辦理的「2020台南七股海鮮節-觀光赤嘴園挖文蛤體驗活動」，8月16日還有一場次。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



由台南市觀光旅遊局與七股區公所共同辦理的「2020台南七股海鮮節-觀光赤嘴園挖文蛤體驗活動」，8月16日還有一場次，當日下水時間預計下午2時至4時（依當日潮汐狀況現場調整），民眾請把握機會佩戴口罩搭接駁車前往。

黃偉哲市長表示，挖文蛤體驗是暑期濱海消暑、親子愛戴的活動，很適合家庭共遊同樂，8月1日開幕日，是14年來首次破萬人參與，更湧現爆量人車潮，為了讓大家免去找車位走很遠的困擾，特別要求交通局增加原本即配合活動行駛的公車收費班次，並由觀旅局加碼安排停車場免費接駁車，中午12時起從七股鹽山發車，只要是停車要搭乘接駁車的民眾都可免費進入七股鹽山，而天氣炎熱，他貼心提醒參加民眾記得防曬與補充水分，避免中暑。



觀光旅遊局郭貞慧局長進一步表示，配合中央疫情指揮中心指示，戶外大型活動因活動現場人潮眾多較難保持社交距離，請參加民眾配合佩戴口罩，有呼吸道及發燒症狀者請勿參加，以確保自身及他人安全。此外，六孔碼頭週邊停車空間有限，為因應現場爆量的人車潮造成交通擁塞，佳里分局將加強交通管制，入園車輛原則以500台為限，逾500台後將交管並引導車輛前往七股鹽山搭乘活動停車場免費接駁車或台灣好行99路延駛公車（收費），欲至七股鹽山搭乘接駁車民眾，可行駛臺61線在七股（鹽山）下交流道至乘車處，減少塞車停車之苦，七股鹽山也配合活動，響應搭乘公車前往六孔碼頭車輛及民眾即可享免費入園（七股鹽山)）歡迎民眾多加利用。





8月16日活動接駁(往返七股鹽山-六孔碼頭)方式：停車場免費接駁車：七股鹽山發車時間為12時至15時，六孔碼頭發車時間為12時30分至18時，起迄點均為每隔15分鐘一班車。原配合活動行駛之台灣好行99路區間路線接駁公車（收費）：配合增開來回共計 12班次，包括去程（七股鹽山）發車時間為11:55-16:55時，回程（六孔碼頭）發車時間為12:25-17:25時，起迄點均為每小時一班車。



七股區公所表示，8月16日當天中午12時至下午4時，在六孔管理站廣場有「社區農特產展售」特賣活動，包括三股社區發展協會、竹橋社區發展協會、七股感潮、成大水工試驗所、台鹽實業股份有限公司、崑山科大南關線文化小學堂、南臺科技大學地方創意發展中心、社團法人台灣草蝦暨養殖協會提供試吃及文蛤吊飾DIY，及七股區公所現場提供虱目魚丸DIY體驗及品嚐(免費體驗、數量有限送完為止)，歡迎踴躍前往採購在地海產及品嚐體驗!更多活動內容請至「台南旅遊網」http://www.twtainan.net/或「2020台南七股海鮮節」活動網站https://seafood.mw.com.tw/查詢。

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