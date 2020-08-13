農委會再拋4大農貸優惠！增「海洋漁撈、屠宰場」資格10月上路

▲鰻苗捕撈。（示意圖／新北市政府農業局提供）



記者許展溢／台北報導

農委會農金局今（13日）宣布，為鼓勵青年返鄉從農，協助產業轉型升級，推動農業企業化經營，並結合綠能設施及生物安全等因應未來農產業發展趨勢，將修正4大相關政策性農業專案貸款法規，支應產業發展及升級所需資金需求，預計今年10月上路。

4項包括青農創業貸款、建構冷鏈物流體系、推動漁電共生政策和提供營農所需資金。農業金融局副局長周妙芳說明，鼓勵青農擴大經營、放寬貸款資金用途，青年從農創業貸款增列「海洋漁撈」及「屠宰場」相關貸款用途，及調降農民組織及農企業負責人具專案輔導青農資格之貸款利率，從1.43%降至1.04%，青農貸款額度上限5百萬，百大青農上限1千萬。

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周妙芳表示，建構冷鏈物流體系、支應產銷調節資金，是讓想購置冷鏈物流設施（設備），能藉專案申請提高貸款額度，原本最高上限5千萬，若想要再投資較高資金可申請專案輔導，至於到時上限？則是按照實際需求、經營計畫、規模等可行性，依個案處理。

▲農委會推出4大農貸政策，預計10月上路。（圖／記者許展溢攝）



推動漁電共生政策、加強禽場生物安全部分，周妙芳說，調降新建室內養殖設施之屋頂構造為太陽光電發電設施材質之貸款案，及雞蛋友善生產系統類貸款案之貸款利率，從1.04%調降至0.79%。室外養殖一樣有節能減碳貸款方案，利率一樣是最低0.79％。

另外，周妙芳指出，配合產業實務需求、提供營農所需資金，放寬養殖業者申貸資格、提高部分漁業經營及農業科技園區內週轉金之貸款額度，及延長養殖漁業以外之漁業經營週轉金貸款期限及本金寬緩期限。以上4 項9 月14日預告結束，若順利就會完成修正正式公布上路。

