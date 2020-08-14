桃園第一次！　巴基斯坦新住民獨立建國紀念日車隊遊行受注目

▲桃園巴基斯坦新住民獨立建國紀念日車隊遊行受注目。(圖／記者楊淑媛攝)

記者楊淑媛／桃園報導

特別的日子就要分享給特別的您們！桃園有47名巴基斯坦新住民，3年前成立了「台灣巴基斯坦社會福利關懷協會」，今年首度於8月14日巴基斯坦獨立建國紀念日，出動懸掛著巴基斯坦和中華民國兩國的國旗車隊、並沿途放送巴基斯坦音樂，於桃園區主要市區遊行慶祝，引來民眾好奇「這是什咪國家吔活動？」

▲遊行車隊於繞行桃園區主要街道後，抵達桃園新住民文化會館。(圖／記者楊淑媛攝)

遊行車隊於繞行桃園區主要街道2個小時後，抵達桃園新住民文化會館，受到移民署桃園服務站主任黃英貴、新住民聯合服務中心正、副執行長陳建崧、張瑜庭等人的歡迎，「台灣巴基斯坦社會福利關懷協會」理事長羅阿里並帶領該會成員10多人，共同進入會館舉辦「臺」灣囝仔夢想「巴」士活動。

▲頒發圖書禮券給新二代小朋友。（圖／移民署桃園站提供）

「臺」灣囝仔夢想「巴」士活動，邀請20名新二代小朋友，於新住民會館舉行手作個人夢想獎盃。活動前，羅阿里告訴小朋友今天是巴基斯坦的獨立建國紀念日，是一個特別的日子，而他也特別介紹「巴基斯坦」？並和小朋友們將自己的夢想繪畫或寫在手作的獎盃上，羅阿里也發送每名小朋友200元圖書禮券和小朋友最愛的麥當勞美食，一起慶祝巴基斯坦特別的日子。

▲和小朋友們將自己的夢想繪畫或寫在手作的獎盃上。（圖／移民署桃園站提供）

羅阿里說，桃園是一個多元族群的城市，從中央到地方政府對新住民的友善對待，讓居住在桃園的47名巴基斯坦新住民，都愛台灣、愛桃園。尤其是，桃園還有一處新住民會館是新住民朋友的家，已成為新住民朋友舉辦活動，凝聚情誼的所在。

羅阿里因和桃園新屋區客籍女子羅慧娟結婚，成了台灣女婿，並「冠妻姓」定居桃園20多年。他說，與他一樣住在桃園的巴基斯坦新住民，多半是從事貿易投資，對於桃園新鄉有許多感恩，近些年定期做公益回饋桃園。包括：桃園市新移民女性關懷協會理事長楊慧青、台灣新住民萌芽協會、桃園市牽手泰泰國文化協會創會長孫莉安等人士均出席活動。

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