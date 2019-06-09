「壯大台灣車隊遊行」到台南　賴清德：有把握一定打敗韓國瑜！

▲民進黨總統初選參選人賴清德「壯大台灣車隊遊行」，從屏東玉皇宮出發，下午抵達台南市南區灣裡「萬年殿」，受到支持者歡迎與加油打氣，賴清德向支持者展現他將贏得最後勝利的信心。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

民進黨總統初選參選人賴清德今天開始一連三天舉行「壯大台灣車隊遊行」，從屏東玉皇宮出發，6月9日下午抵達台南市南區灣裡「萬年殿」上香參拜，受到支持者熱烈歡迎與加油打氣。

賴清德說，感謝大家一路以來對他的支持，初選到最後時刻，他和大家一起壯大台灣，10日起一連5天的電話民調，晚上6時到10，請大家守住電話，守護台灣，唯一堅定支持賴清德。

賴清德壯大台灣車隊，9日上午從屏東出發，行經高雄、台南和嘉義，下午1時40分左右賴清德車隊抵達台南市南區灣裡「萬年殿」，現場擠滿支持者，及民進黨市黨部主委黃先柱的市黨部團隊、立委林俊憲、台南市議員林宜瑾、邱莉莉、沈震東、李啟維、王錦德、郭清華、蔡筱薇、谷幕．哈就、呂維胤、李偉智、林志展等人及支持者，表達熱烈歡迎，現場「當選」、「總統好」等歡呼聲與加油聲不斷、賴清德除向支持者握手問好外，並在各級民代陪同下，進入萬年殿參拜葉、朱、李三府千歲等神明，祈求在民進黨初選一切順利成功。

賴清德表示，在守護台灣、團結台灣、壯大台灣的理念下，民進黨支持者與黨職人員自動自發全力相挺，為他加油打氣，他十分感謝，壯大台灣的理想大家都一樣，他一定會堅持到最後贏得最後的勝利。

對於媒體問今天的天氣時睛時雨，賴清德雨衣穿穿脫脫，像「苦行僧」一般，賴清德則說，要承擔台灣的重責大任，都會到困難，無論是初選的紛擾，還是競選中實際遇到的困難，他都有信心可以克服，就像今天天氣變化一樣，這些困難更加堅定他參選到底的決心。

媒體問到蔡英文總統9日表示，初選結果她會照黨指示辦理，所以沒有誰支持誰的問題，賴清德則說對蔡總統說法表示歡迎，民進黨是民主的政黨，初選輸的人去支持贏得人，幾十年來都是一樣，如果有蔡總統的支持，他會更有信心打贏這場選戰。

媒體問及賴清德說，高雄市長韓國瑜在花蓮說：「民進黨這局要把賴清德做掉！」，賴清德有何看法？賴清德表示，請韓市長放心，他一定會堅持到底贏得最後的勝利，賴清德要提醒韓國瑜市長要準備好，年底要來一場君子之爭，他有把握一定會打敗韓國瑜。