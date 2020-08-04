湖北「化工廠閃爆」6死4傷　倖存者：鍋爐再炸一下我就沒了

▲湖北仙桃一化工廠閃爆事故。（圖／取自澎湃新聞）

記者陳政錄／綜合報導

挺過疫情、洪水後，大陸湖北仙桃市3日發生重大工廠事故。據仙桃市官方通報，該市西流河鎮藍化有機矽有限公司丁酮肟產線，於3日17時30分左右，發生閃爆事故，經連夜排查搜救，截至今晨統計造成6人死亡、4人受傷，該工廠目前已被全面要求停產，進行整頓。

據倖存者、目擊者向《新京報》等陸媒口述，化工廠鍋爐爆炸當下，周邊門窗瞬間被震碎散落一地，隨即傳出大量濃煙，「再炸一下我就沒了」；醫療人員表示，事發後多名傷者被送往醫院治療，「有燒傷、有骨頭被砸傷的、有的眼部受傷。」

▲工廠閃爆後，醫護緊急將傷員送往醫院治療。（圖／取自紅星視頻）

事發地點附近一農場主人表示，他當時正在化肥廠不到一公里外的田裡幹活，突然聽到一聲悶響，「我還以為是有汽車爆胎了」，緊接著又一聲巨響，便看到遠處的工廠冒出滾滾濃煙；附近居民表示，家中不只玻璃被震碎，現在還有暈眩感，雖然沒聞到特別異味，但已有人驅車前往市區過夜，避免空氣被汙染。

仙桃發布通報，截至8月4日7時，事故造成6人死亡(其中1人為受傷醫治無效死亡，5人為失聯人員)、4人受傷(其中1人傷情較輕已出院，3人正在救治，無生命危險)。官方共調集14台消防車、100餘人展開救援，緊急成立8個工作專班，分別連夜安排部署。

事發後，仙桃市官方已讓藍化有機矽有限公司全面停產整頓，相關部門正對事故展開全面調查，並在4日上午召開的官方工作會議上強調，要「立即開展安全生產大檢查大排查大整改。」

根據工商登記資料，仙桃市藍化有機矽有限公司註冊資本5000萬元人民幣，業務範圍包括機矽化工產品、化學原料、丁酮肟的生產、銷售等，該公司曾於2015年6月因環保問題，被當地主管部門處罰。

除湖北仙桃有工廠爆炸外，據《澎湃新聞》報導，江蘇省南京化學工業園區4日也有一公司廠房發生火災，為南京協和助劑有限公司，主營新材料、穩定劑、改直劑等的生產、銷售，所幸火勢於4日5時39分消防隊接獲通報後，至7時04分，現場明火已被撲滅，無人員傷亡。

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