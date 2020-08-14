▲降低美元依賴，陸28省市試點「數位人民幣」。（圖／CFP）

文／中央社台北14日電

中國商務部今天宣布，將在京津冀（北京、天津、河北）、長三角、粵港澳大灣區及中西部具條件地區，試點數位人民幣，先由深圳、成都、蘇州、雄安新區等地及冬奧場地相關部門協助推進。

中國商務部上午在官網刊登「關於印發全面深化服務貿易創新發展試點總體方案的通知」，其中提及上述數位人民幣試點地區與計畫。

通知指出，這份計畫將由中國人民銀行制定政策保障措施；先由深圳、成都、蘇州、雄安新區等地及未來冬奧場地相關部門協助推進，後續視情況擴大到其他地區。

央視報導，全面深化試點地區為北京、天津、上海、重慶（涪陵區等21個市轄區）、海南、大連、廈門、青島、深圳、石家莊、長春、哈爾濱、南京、杭州、合肥、濟南、武漢、廣州、成都、貴陽、昆明、西安、烏魯木齊、蘇州、威海和河北雄安新區、貴州貴安新區、陜西西咸新區等28個省市（區域）。

▲北京擔憂人民幣被排除在美元結算體系。（圖／CFP）

北京日報app（應用程式）報導，中國人民銀行3日舉行2020年下半年工作電視會議，其中便提及，法定數位貨幣封閉試點順利啟動，下半年將積極穩妥推進法定數位貨幣研發。

據報導，人行行長易綱近期強調，目前的試點測試，還只是研發過程中的常規性工作，並不意味數位人民幣正式落地發行，何時正式推出尚沒有時間表。

隨著中美關係緊張，中國官員與學者開始擔憂中國將被排除在美元結算體系之外，或大量美債被沒收凍結。官方正在思考降低對美元的依賴，並提高人民幣的國際影響力。

路透（Reuters）13日引述上海財經大學現代金融研究中心主任丁劍平表示，可以在央行間貨幣互換的支持下，在跨境交易中使用擬議中的數位人民幣，從而避開環球銀行金融電信協會（SWIFT）等系統。