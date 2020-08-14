Google地圖導航！駕駛哥一聽問號「是在哭幾點？」　網秒懂笑：向東北～

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

對現代人來說，Google地圖已是不可或缺的存在。一名網友今發文，點出它與蘋果地圖的優劣，也忍不住吐槽，Google地圖的導航很不人性化，「我在市區找不到方向你還跟我報方位，是在哭幾點的？」

網友在PTT發文提到，Apple Maps的優點超級明顯，尤其在導航方面的優化，真的好到沒話說，「它會提前通知你，幾公尺之後在哪條路轉彎，然後交流道之類的圖示也讓人一看就懂，重點是導航小姐姐聲音我超喜歡。」

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當然，Apple Maps還是有缺點的，由於使用人數少，地點和評論都沒什麼維護，所以參考價值也相對低。

至於Google地圖，不論地點還是評論都非常豐富，當蘋果地圖找不到目的地時，它基本上都能找得到；不過，缺點讓他忍不住白眼翻到後腦勺，「導航真的很智X，它不會每次都跟你說要進入哪條路，偶爾會發生過頭的狀況，最廢的是...它會跟你說，向北、向西南，我在野外沒有路你告訴我方位就算了，在市區找不到方向你還跟我報方位，是在哭幾點的？」

▲現在很多車會配有導航。（圖／取自免費圖庫pixabay）

po文一出引起廣大共鳴，不少駕駛朋友心有戚戚焉，「往東南，微靠右行」、「Apple導航真的完勝Google」、「只會往東往西，都用導航了誰還會知道現在是東南還是西北，也不會報路名，只會幾公尺後右轉左轉，誰那麼精準知道300公尺後是哪一個」、「Google到路口才說轉，要龜到一定程度才來得及轉吧，龜車專用」、「向東北～X誰知道他X的東北在哪」。

不過，也有鄉民表示，「Google Maps地圖的右邊有指北針」、「先用G map精準定位，再用A map導航阿」、「夠用了，只是偶爾帶你繞遠路」、「蘋果地圖在一些鄉下小巷會找不到地址，估狗的沒這問題」、「Google選的路線我覺得還行，田間小路也有」、「你當付費買導航軟體的人是笨蛋嗎」。