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晶華冠軍牛肉麵、周氏蝦捲一次滿足！量販中元節限量「隱藏版美食」大公開

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▲▼家樂福公開中元節DM上沒有的限量名店美食。（圖／記者蕭筠攝）

▲家樂福公開中元節DM上沒有的限量名店美食。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

中元節進入倒數2周時間了，為搶攻商機，各大量販通路業者紛紛加碼祭出更多好康，家樂福今（14）日就特別公開「中元節DM上沒有的限量名店美食」，不僅將晶華酒店冠軍牛肉麵搬進來，還吃得到台南60年老店「周氏蝦捲」的豆皮鮮蝦捲、 花枝香腸等，通通都邪惡必吃，只需要簡單加熱就能一嚐美味，即日起陸續在門市上架開賣。

▲▼家樂福公開中元節DM上沒有的限量名店美食。（圖／業者提供）

▲▼必吃周氏蝦捲的豆皮鮮蝦捲、花枝紅麴香腸。

▲▼家樂福公開中元節DM上沒有的限量名店美食。（圖／業者提供）

中元節前先衝一波開吃！家樂福宣布推出中元節DML上沒有的「隱藏版美食」，一次網羅超過5家名店美食，有CNN推薦來台必吃的5星級晶華酒店冠軍牛肉麵，提供清燉、紅燒2款，預計8月中上架。

還有台南超過60年的老字號名店「周氏蝦捲」，該店同樣也是CNN推薦的19個台灣必吃在地美食，不同於原店的蝦捲，這次推出冷凍款豆皮鮮蝦捲，鮮味十足又涮嘴，同步打造周氏花枝紅麴香腸、花枝蝦餅，最特別是香腸中放進花枝，軟Q口感讓人難忘，預計8月下旬開賣。

▲▼家樂福公開中元節DM上沒有的限量名店美食。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼綠野農莊鹹酥雞肉嫩好吃、紅烏龍蜜桃雪糕不會過於甜膩。

▲▼家樂福公開中元節DM上沒有的限量名店美食。（圖／記者蕭筠攝）

還有在世大運選手村爆紅綠野農莊鹹酥雞，可是今年防疫期間網購熱銷前3名，無論是烤箱、氣炸鍋、油炸，雞肉通通都軟嫩好吃，目前已經買得到了；另外初鹿牧場這次也現蹤，推出首支「 紅烏龍蜜桃」雪糕冰，最外層選用南投紅烏龍茶，內餡夾入初鹿牛乳佐以蜜桃汁與水蜜桃泥，第一口先吃到濃郁茶香，接著是竄出的水蜜桃香氣，茶香、果香不過份甜膩，讓人忍不住一口接著一口就吃光了。除外還有星巴克指定的Oatly 植物奶，全台只有40店販售且限量上市、冷壓果汁等，通通都要入手。

另看準中元節進入倒數2周時間了，家樂福除首波推出的會員專屬共上百支商品「買一送一」、指定商品「紅利點數10倍送」外，這次再加碼於APP錢包功能中，至9月2日前豪送出100萬元讓會員天天抽紅包，每日限量提供，紅包數量採隨機配額抽完為止，活動結束後2周再從參與者中抽出一位幸運兒，可免費拿到1萬6888元，名單於9月23日在官網公布。

▲▼愛買推出全館「上萬件商品最低46折起」，中元節更特別引進近100項深受消費者青睞的大包裝商品。（圖／愛買提供）

▲愛買至9月2日推出全館「上萬件商品最低46折起」。（圖／業者提供）

搶攻中元節商機，另一愛買量販則從即日起至9月2日推出全館「上萬件商品最低46折起」，更特別引進約100項深受消費者青睞的大包裝商品，還有泡麵／麵條DM商品單筆滿288元送30元、包裝米單筆滿299元送30元等 2大中元熱門品類享優惠價外，再享滿額送現金折價券。

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