全聯中元節7大回饋「滿千元送千點」！超過3千商品挑戰全年最低價

▲全聯中元節檔期展開，推出超過3000款商品挑戰全年最低價，以及持振興券消費滿千送千點等「7大回饋」。（圖／全聯提供）

記者林育綾／台北報導

各大量販超市開打中元節檔期！全聯福利中心也將於8/14至9/10正式展開「中元感恩月」，業者表示今年祭出「7大好禮」回饋消費者，除了超過3000款商品挑戰全年最低價之外，還有指定8天使用PX Pay儲值金支付單筆滿800元、贈640福利點，最高享8%回饋，以及滿額抽千萬福利點、品牌月福利點8倍送等。另由於紙本振興券活動反應熱烈，也加碼延長，只要是PX Pay會員使用紙本振興券消費「滿1000元贈1000福利點」等於回饋10%。

全聯表示，中元是乾貨大檔期，以休閒食品銷售最好，其次為飲料類、酒類、麵製品、調味品、罐頭食品、食用油等，皆是中元供桌上的必拜品。而今年針對中元需求，除了推出「超過70款商品買一送一」外，還特別推出「福利熊獨家聯名包裝」產品，如拜拜箱及組合等大包裝商品，超過40款。福利卡友購買福利熊授權品單筆任2件，還可抽首度推出的福利熊限量玩偶，預估光是福利熊獨家聯名包裝產品就能創造1億元業績。

▲今年特別推出「福利熊獨家聯名包裝」產品，如拜拜箱及組合等大包裝商品，超過40款。（圖／全聯提供）

為了便利民眾利用週末準備中元普渡，全聯今年特別於8/15-16、8/22-23、8/29-9/1，共8天的週末，推出指定期間加碼回饋，凡會員使用PX Pay儲值金支付單筆滿800元，共贈640福利點，最高享8%回饋。

至於全聯日前推出的「實體振興券消費滿額送」活動反應熱烈，也再加碼延長時間至9/10，期間只要PX Pay會員持實體振興券消費，單日每滿1000元，就送福利點1000點（價值100元）；而持實體卡的會員，則是使用實體振興券單日消費每滿1000元，送500點（價值50元）。

▲共8天的週末，推出指定期間加碼回饋。（圖／全聯提供）

另外根據全聯去年中元檔期熱銷排行榜，「7大類別熱銷天王」出爐，分別為：樂事意合組合包、愛之味牛奶花生、統一肉燥麵、台灣金牌啤酒、萬家香香菇素蠔油、愛之味鮪魚罐、得意的一天葵花油等，幾乎是大包裝或袋裝組合商品，顯示消費者認為中元拜拜商品要越大包才越划算，更能表現誠意。

其中，去年奪下熱銷第一名寶座的樂事意合組合包，期間更賣出40萬包，創造2500萬業績。而今年業者推薦福利熊獨家聯名產品，包含「孔雀捲心餅發入箱」、「77新貴派好事花生經典組合箱」、「旺家吸C凍雙享果凍組」等。

飲料部分則以茶飲業績占比最高，其中以機能茶及成箱茶品為主力產品，對此推薦福利熊聯名的箱裝「午后時光阿薩姆奶茶」、「生活泡沫綠茶」、「光泉茉莉茶園蘋果紅茶」等。另碳酸飲料及運動飲料的銷售動能也十分強勁，且都走大容量趨勢。而麵製品今年還特別推出買全店進口泡麵，單筆「每滿300元贈300福利點」，罐頭類部分商品則推出「買一送一」的深度促銷。

另外，為了方便忙碌的現代人準備祭祀「三牲」，全聯此次也特別推出可簡單覆熱即可上桌祭拜的調理商品，像是「元進莊-脆皮油雞/阿里山茶雞」、「熟客家鹹豬肉」，以及阿秋師推薦的「三牲組合」，內容有桃木燻雞+吳郭魚+鹹豬肉，特價488元，方便又省錢。在「四果」部分，全聯特別推薦有祈福果諧音的紐西蘭奇異果，自 8/14至8/27期間，買Zespri奇異果單筆滿199元，還送Zespri蔬果瀝水藍一個（單筆不累贈，限量5萬個，贈完為止）。

根據外部市場調查報告指出，台灣中元普渡商機高達300億，由此可知中元檔期是各通路一年中的重要檔期。而全聯近年中元檔期皆突破百億元，去年更成長2位數，預計今年因為疫情與庚子年各亂象影響，讓民眾拜拜會更加虔誠用心，因此評估中元檔期也可望成長2位數，並挑戰130億元新高紀錄。

▲頂好超市為中元節祭出85折優惠、推出普渡澎湃組合。（圖／頂好提供）

其他量販超市也在中元節推出各項優惠，檔期至9月2日，如家樂福推出上百支商品「買一送一」、指定商品「紅利點數10倍送」，結合家樂福振興澎湃包使用，雙重折扣讓民眾荷包省一波。頂好超市祭出「最低85折」、獨家日本點心2件78元，還有「拜拜澎湃包」、「小資組合包」等優惠。愛買量販則在即日起至9月2日期間推出全館「上萬件商品最低46折起」，中元節更特別引進近100項深受消費者青睞的大包裝商品，8/15(六)、8/16(日)還有會員日購活動，只要是HAPPY GO會員可有「滿2000元享9折」優惠，折扣金額以現金抵用券贈送，最高回饋300元。

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