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全家再推台鐵便當靈魂小吃！2款新品「經典滷排飯卷、排骨肉蛋吐司」8/12上架

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▲▼全家第二波與台鐵便當聯名！以台鐵便當靈魂主菜「滷排骨」為主角，推出2款新品「經典滷排飯卷、排骨肉蛋吐司」8/12上架。（圖／全家提供）

▲全家第二波與台鐵便當聯名！以台鐵便當靈魂主菜「滷排骨」為主角，推出2款新品「經典滷排飯卷、排骨肉蛋吐司」8/12上架。（圖／全家提供）

記者林育綾／台北報導

全家便利商店再度與「台鐵便當」聯名合作，以「滷排骨」為主要元素，開發出橫跨早餐、主餐或配餐的靈魂小吃，2款新品「經典滷排飯卷」、「排骨肉蛋吐司」8/12起上架，售價分別為45元及55元，至9/8前還有搭配指定飲料59元、2件省5元或3件省10元等組合優惠。

▲▼全家第二波與台鐵便當聯名！以台鐵便當靈魂主菜「滷排骨」為主角，推出2款新品「經典滷排飯卷、排骨肉蛋吐司」8/12上架。（圖／全家提供）

▲經典滷排飯卷。（圖／全家提供）

全家超商今年5月份首度與「台鐵便當」聯名，以靈魂主食「滷排骨」為主要元素，開發出經典小吃，而8/12起再度推出2款新品，同樣使用先炸後滷的去骨里肌原肉製成，「經典滷排飯卷」搭配蛋磚、豆芽、酸菜等滿滿餡料，售價45元，8/12-9/8期間還有指定鮮食搭配指定飲料享59元優惠。

▲▼全家第二波與台鐵便當聯名！以台鐵便當靈魂主菜「滷排骨」為主角，推出2款新品「經典滷排飯卷、排骨肉蛋吐司」8/12上架。（圖／全家提供）

▲排骨肉蛋吐司。（圖／全家提供）

而「排骨肉蛋吐司」以肉排搭配奶油烤土司與歐姆蛋，傳統與新式結合，售價55元，8/12-9/8還有任選指定鮮食品項可享2件省5元、3件省10元優惠。

▲▼全家第二波與台鐵便當聯名！以台鐵便當靈魂主菜「滷排骨」為主角，推出2款新品「經典滷排飯卷、排骨肉蛋吐司」8/12上架。（圖／全家提供）

▲全家自有品牌找來華裔設計Daniel Wong設計全新包裝；此外更與齊柏林基金會合作，以「台灣之美」推出套卡及4款私品茶杯身。（圖／全家提供）

另外因應8/19「世界攝影日」到來，也為讓國人了解台灣、認識台灣的美，8/12起全家再度與齊柏林基金會合作，聯手推出台灣風景的2款「Let’s café咖啡珍藏套卡」、4款「私品茶台灣膠捲杯」，前者以雪山圈谷搭上慕特勒布山為底的「見山款」，以及清水斷崖為景的「逐岸款」，每款卡套附有2張攝影小卡，每張卡片附有一杯Let’s café 大杯經典冰美式或拿鐵，除此之外，封面面膜模擬攝影機鏡頭，如同從空中看台灣的美，每張卡套售價100元，可挑款。

12日當天「私品茶杯身」也將以齊柏林導演攝影4大重點主題，分別是以雪山圈谷搭上慕特勒布山的「山」杯身、花蓮溪出海口的「海」杯身、龜山島為題的「海」杯身、台北盆地的「城市」杯身，預計吸引蒐集控的消費者收藏一波。

▲▼全家再度與齊柏林基金會合作，8/12推出4款「私品茶台灣膠捲杯」。（圖／業者提供）

▲全家度與齊柏林基金會合作，8/12推出4款台灣風景的「私品茶台灣膠捲杯」。（圖／業者提供）
 
業者表示，為了響應「看見‧齊柏林基金會」的數位典藏計畫，邀請民眾共同支持。「數位典藏計畫」急需要修復並建檔齊柏林導演25年來所拍攝珍貴的國土影像，10萬張底片、20萬張數位照片及數千小時的動態紀錄，需要持續的經費與人力投入，才能成就屬於台灣人最珍貴的人文地景影像資產。

▲小7無憂中元節系列新商品。（圖／記者陳涵茵攝）

另外，各大超商也正紛紛強打中元節優惠，全家首度與鎮瀾宮、北港武德宮合作，推出「宮廟幫拜」服務，以及「5種拜拜組合」讓民眾選購。例如7-ELEVEN自8/12起打造「誠心祈福有buy有保庇」量販專區，精選便利商店獨家大包裝商品，像是XXL巨無霸蚵仔煎分享包，內含蚵仔煎、玉蜀叔、真魷味等人氣零食10小包，並特別附贈蚵仔煎經典圖樣帆布袋，趣味十足值得收藏。萊爾富以「中元萊普渡，有拜有保庇」為主題，推出「誠心拜拜-特色普渡箱」及「放空嘴饞-解憂包」2種優惠組合商品，最高原價624元的商品，現在可享組合價399元，即日起至9月22日止；還針對有選擇困難的上班族，推出「老外組」及「台丸組」2種土洋商品組合的解憂包，每種組合內含7件指定商品，最高原價247元，現在享組合價199元。

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