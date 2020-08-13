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網購中元節促銷整理！麥當勞祭普渡加碼好康　鹿港天后宮助陣推雲端普渡

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中元普渡,拜拜,農曆七月,中元節,好兄弟,孤魂野鬼,民間信仰,祭拜,鬼月,供品（圖／記者季相儒攝）

▲一年一度的中元節大拜拜將至，看好供品採購需求，電商通路相繼推出各款零食、泡麵等優惠下殺，讓消費者輕鬆準備。（圖／資料照）

記者洪菱鞠／台北報導

為了迎接中元節到來，電商通路陸續開設專區備戰，將必拜的零食飲料、泡麵罐頭等集結起來，並搭配折扣優惠，讓消費者一站購足所有採買需求，省錢省時省力準備好供品來招待好兄弟；選擇上，除了箱購的食品與飲品是每年必備，今年業者找來麥當勞助攻主打「拜拜就要麥克鷄塊分享盒」，顛覆過往的採購習俗，而正值防疫期間，另有聯手鹿港天后宮推雲端普渡，免去親臨現場人擠人的風險。

東森購物於8/14起推出「中元Buy澎派」活動，可口可樂、黑松、泰山、盛香珍、華元等拜拜必備大牌祭出專屬優惠價外，指定品項還有滿額贈，例如泰山品牌商品滿999元送乾拌麵搭配油品禮盒，一下單就折抵12%東森幣；盛香珍及華元食品推出全館消費滿488元即送Dr.Q草莓蒟蒻。此外，中元拜拜力推華元XXL巨霸包，不僅有多種零食可一次滿足，還附上人氣爆棚、超實用的玉黍叔帆布袋；中元限定組合的旺旺慶讚中元五拜有保庇箱，內含5包暢銷品再贈普渡旗，拜起來澎派，也省下張羅時的各種麻煩。

PChome 24h購物中元結盟「麥當勞」祭普渡加碼好康（圖／PChome 24h購物提供）

▲PChome 24h購物搶攻中元商機， 結盟「麥當勞」祭普渡加碼好康。（圖／PChome 24h購物提供）

PChome 24h購物今年結盟「麥當勞」助攻中元檔期，推出指定食品滿額超值好康回饋，即日起至8/19指定食品單筆消費滿1,688元，免費送限量4塊麥克鷄塊；8/15～8/17指定食品單筆消費滿1,888元，免費送限量4塊麥克鷄塊+小份薯條+小杯可樂；即日起至9/17指定食品單筆消費滿800元，登記再抽12份家庭餐，每份含辣味麥脆鷄腿6塊+中杯可樂2杯與4塊麥克鷄塊。

此外，PChome 24h購物全站集結百大品牌推出眾多狂降優惠活動，也推出多款箱購零食及拜拜箱商品，並針對不同預算需求提供888～3,688元拜拜箱組合，澎湃內容囊括餅乾、飲料、米麵、罐頭等必敗食品，同時更有獨家及精選商品，如龜田小米菓、TARAMI達樂美PURE果凍杯、金博家辣椒先生洋芋片、福義軒博樂起士餅等品項，即日起至9/16，儲值買食品單筆消費滿2,000元登記再抽10%P幣回饋。

蝦皮中元精選普度商品（圖／蝦皮購物提供）

▲蝦皮購物精選普渡商品下殺1元。（圖／蝦皮購物提供）

蝦皮購物於8/14～8/19集結年年熱銷的樂事組合包、盛香珍中元限定分享盒等普度超值包推出5折起，並在8/17當天推出精選商品直降1元，例如新福源濃醇手工花生醬蛋捲、臻御行銷魂梅，優惠價通通只要1元；另針對企業中元節普渡需求做團購推薦，包括華元卡力卡力桶重量級隨身罐優惠價129元、每朝健康綠茶1箱24入下殺6折，只要509元。

攻中元節檔期，蝦皮購物也大撒折價券，8/14～8/16每日0點發送滿499元折50元、滿899元折100元優惠券，8/17當天0點、12點、20點再加碼送滿1,500元享5折、滿699元享8折等超值優惠券，消費滿715元還可抽鹿港天后宮光明燈，8/19鬼門開當天0點更限量開搶滿1,000元折701元購物金。此次特別與鹿港天后宮合作推線上下單即買即拜，讓民眾在家防疫也能進行雲端普渡，之後供品將以消費者名義捐贈給公益單位。

台灣樂天市場推出「好兄弟放暑假」中元節專區，自8/13上午10點起至8/31上午9點59分止，除了24H閃電出貨、箱購美食，還有必拜零嘴、三牲鹹食及甜點飲品共5大品項，超過上萬項商品下殺5折起。網站也提供雞、豬、魚單獨的覆熱料理，更推出普渡組合，一次可購入3～4種料理，只要使用微波爐或電鍋加熱，即可上桌拜拜，目前站上有多達2,000種料理選項，讓民眾不須再揮汗下廚準備食材。此外，8月活動好評加碼，自8/12上午10點至8/15上午9點59分止，再送會員6張振興券，每張最高可折抵2,000元。

松果購物即日起至9/2止推出中元專區，網羅超過550款必拜零嘴、三牲鹹食、米麵罐頭﹑寵物祭祀優惠下殺3折起，今年更特別推出中元企業方案，線上填表專人服務；另網站再加碼會員無條件可領取6張振興券，消費滿800元現折100元、滿1500元現折200元、消費滿3500元現折500元、免門檻即免運。

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