家樂福結帳！他掏出「藍X紅會員卡」…店員淡定打槍　糗翻爆共鳴：太像了

▲原PO結帳時想刷會員卡，結果意外糗一波。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

大賣場和超市會員卡幾乎每個人都有，發生這種糗事意外引發共鳴！一名男網友日前到家樂福消費，結帳時店員問道「請問有會員卡嗎？」原PO就打開APP遞上條碼，結果店員看了一眼後、淡定回了一句話，讓他糗炸「丟臉死了……」其他網友紛紛笑噴，「沒事身為店員的我看太多了，拿全聯的卡給我XD！」

這位男網友在臉書《爆廢公社》貼出自己跟店員的對話，當時對方問他「請問有會員卡嗎？」原PO就拿出手機、打開APP，一邊說著「有」，一邊遞上條碼。結果店員看了一眼，便淡定地回「先生，這是全聯的」，一句話就在原PO腦中迴盪了3次，讓他忍不住直呼「X！丟臉死了……」

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▲▼家樂福的LOGO配色和全聯也太像了吧 XD。（圖／（上）翻攝自爆廢公社、（下）記者李毓康攝）

貼文一出，不少人感同身受，「這傻事我也幹過，但我是拿卡片的」、「我也是，他們兩個都太藍了」、「沒關係！別放心上！因為你不是第一個，也不是最後一個」、「這很正常啦！習慣就好，我時常拿健保卡給店員刷勒」、「我拿過家樂福的會員卡跟大潤發的收銀員爭論，還爭論到我心想：『新來的嗎？』（X……結果是我丟臉）。」

還有網友紛紛PO出自己的糗事，「沒關係啦！有次領錢我也某插悠遊卡啊」、「我在百貨公司拿健保卡付錢」、「還有人拿eTag的卡片」、「我訂達美樂，跑去對面的必勝客要拿餐點」、「看過去全聯拿健保卡付費」、「我在711拿過湯姆熊的代幣買飲料」、「我還去中華電信報電話要繳台哥大的電話費」、「我上次去寶雅拿美華泰的卡」、「我去101文具天堂拿錯，拿成繼光香香雞卡，結果店員還幫我打折。」