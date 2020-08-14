真假三倍券怎麼分？專家親曝3招「轉、看、摸」　10秒急速辨真偽

記者蔡佩旻／雲林報導

政府美意發放振興三倍券卻有不法集團製造偽券企圖以假亂真，雲林警方昨日破獲偽造集團並查扣振興券成品1094張、半成品798張、版模11具、大型事務機、燙金機、裁切機、顏料等機械設備；警方今邀請土地銀行虎尾分行經理陳惠桂教民眾簡捷快速分辨3招「轉、看、摸」提高警覺。

▲土地銀行虎尾分行經理陳惠桂（中）教民眾簡捷快速分辨3招「轉、看、摸」提高警覺。（圖／記者蔡佩旻攝）

土地銀行虎尾分行經理陳惠桂指出，拿到三倍券時可先轉一轉，正面左上角金額數字會呈現金色、綠色變化。看一看則是正面下方數字是隱藏，偽券則是可清楚看出數字。摸一摸則是正版三倍券有凹凸的辨識，500元在左右兩側，200元在上下兩側，或是正面金額數字是浮凸浮印。

陳惠桂表示，業者亦可選擇使用點鈔機，本身已有點鈔機的人可聯絡廠商更新程式就能對振興券進行辨別，另也可以將振興券置放於在紫光燈線下，背面直立500數字經透光檢查正反面圖樣可精確組合重疊，偽券則無法對準；另右側波浪外廓線條有連續重複TAIWAN微小字，偽券則無。

▲本身已有點鈔機的人可聯絡廠商更新程式就能對振興券進行辨別。（圖／記者蔡佩旻攝）

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