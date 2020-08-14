板橋老練賊闖屋偷「三倍券」　警靠1個小鎖頭讓他瞬間臉綠

記者陳豐德／新北報導

新北市一名竊賊張姓男子，日前飛簷走壁侵入板橋民宅行竊，還把被害人家中的三倍券偷走，自以為萬無一失，不料警方根據線索登門抓人，起初他還想狡辯，但員警在他騎乘的機車置物箱內搜出一個鎖頭，就是被害人家中鐵窗的鎖，拿鑰匙一轉應聲打開，讓他瞬間臉綠、百口莫辯。

▲板橋慣竊爬2樓闖屋內行竊三倍券。（圖／記者陳豐德翻攝）



據查證竊賊張男（43歲）平日打零工維生，去年出獄後又染上毒癮，缺錢花用，看準租屋處附近巷弄防火巷容易攀爬，竟自備破壞工具中型鋼剪、螺絲起子等物，日前利用中午時間爬到被害人2樓住處，把後陽台的鎖頭破壞後侵入行竊。

他進到屋內翻箱倒櫃後，偷走被害人家中現金、外幣及金戒指、項鍊，最後連被害人家中的振興三倍券也一併帶走，警方獲報到場勘察，發現竊賊利用防火巷人煙稀少，爬上遮雨棚後侵入行竊，而被害人陽台被破壞的鎖頭也不翼而飛，經調閱監視器鎖定這名張姓慣竊。

▼嫌犯家中被起出贓物振興三倍券。（圖／記者陳豐德翻攝）







板橋警方持搜索票登門逮人時，他還裝作一副不知情的樣子，但員警不但在租屋處搜出大批作案工具、犯案穿著衣物，也發現被害人遭竊的振興三倍券，但犯嫌稱三倍券是自己在路上撿到的，直到員警在他作案騎乘的機車置物箱搜出一個鎖頭，懷疑就是被害人後陽台被破壞的鎖頭，向被害人借了鑰匙，輕輕一轉果然吻合，瞬間讓他的臉都垮了。。

據了解，由於在竊賊家中還搜出來歷不明的戒指等物品，警方懷疑他還另涉其他竊盜案，目前也正擴大偵辦，並將他依竊盜罪移送地檢署偵辦。

▼竊嫌車廂內的小鎖頭與被害人後陽台的一模一樣。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼竊嫌犯案時所穿的衣物。（圖／記者陳豐德翻攝）



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