高雄囂張3騎士旗桿三角錐暴打　他破頭滿臉血坐路邊：又沒擋到路

▲前鎮區發生一起因行車糾紛引起的毆人案，男子被打到頭破血流。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄前鎮區13日晚間8點多發生一起行車糾紛引起的毆打案，警方獲報當下趕到現場，只看到一名男子坐在地上臉上流血，趕緊呼叫消防隊前來支援將人送醫，事後深入了解，發現這名傷者和另外3人在巷口發生行車糾紛，對方疑似不滿持武器前來報復，將人打傷後快速逃離現場，經過警方調閱監視器30分鐘內將人帶回偵辦、依法移送。

警方表示，這名被打得頭破血流的張姓男子，事後送醫沒有生命危險，不過從警方的秘錄器可以看到，警方問他：「怎麼認識的？為什麼他們要打你？」但男子被打之後神色有些憔悴，似乎沒辦法清楚將事件原委交代，僅簡單表示「沒有擋到他，卻莫名其妙被打。」事後警方沿線調閱監視器，在30分鐘內找到涉案的四人。

▲嫌犯用來毆打人的旗桿被打到斷裂。（圖／記者黃子倩翻攝）

根據前往處理的一心路派出所表示：「警方迅速到場，發現一名男子坐在地上臉上有血，也迅速通知救護車，由救護人員送醫院救治，警方迅速調閱監視器進行訪查，在30分鐘內將涉案的邵姓等四嫌到案說明，經了解邵姓等四嫌共騎乘三部機車，與張姓被害人，在一心一路190巷發生行車糾紛產生口角，進而持三角錐、旗桿、安全帽來毆打，全案依妨害秩序、聚眾鬥毆罪、傷害罪來移送偵辦。」

▲警方半小時內將4名涉案人等帶回偵辦。（圖／記者黃子倩翻攝）

►岳母生日！女婿不能只請吃飯