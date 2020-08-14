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什麼便當那麼好吃？新竹男為找便當店追千里迷途

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▲歐男為找尋記憶中美味便當店千里迷途。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲歐男為找尋記憶中美味便當店千里迷途。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東警察分局南王派出所員警王卉萱於日前20時許值班勤務時，1名歐姓男子至派出所向員警表示自己想要返回新竹，但因為錯過末班車需要警方協助。了解後才知道歐男為了找尋他記憶中美味便當店，竟從新竹獨自搭火車到花蓮找尋，但卻因睡過頭搭到台東來，人生地不熟因此迷路，只能尋求警方協助。

歐男表示，新竹東門路曾有家便當店，開業期間他天天光顧，這間店的美味便當是他的最愛，前些日子結束營業他覺得十分可惜。後來聽說便當店搬到花蓮，他就坐火車來東部尋訪，但是車坐過頭坐到台東，人生地不熟的他向員警表示自己不認識路，已在外露宿已經不知道多久了，剛好今天看見派出所，趕快進來求助。

員警在了解原委並與家屬取得聯絡後，，才知道該名男子患有中度精神障礙，連繫家屬後得知歐男以前就曾有過失蹤紀錄，所以家人讓他熟記家中聯絡方式，因此員警可以在短時間內就連繫上歐男家人。

接著警方不但讓歐男在派出所休息，更暖心提供膳食飲料供其果腹。經過1夜的充足休息，員警護送歐男前往火車站，並請求台鐵及鐵路警察協助歐男踏上返家之路，雖然未找尋到記憶中美味便當但卻感受到警方濃濃的溫情。

台東分局呼籲，如家中有容易走失的幼童、老者和精神障礙病友，除應盡量避免其單獨外出，平時多關心動向，可向縣政府社會局申請防走失手鍊或配戴有聯絡方式的手環，亦可在穿著的衣褲繡上姓名或電話資料，預防是類情形發生。

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