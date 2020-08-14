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台南酒店老闆撐不下去！失聯陳屍家中　酒店小姐失業全哭慘

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性招待,酒店,酒店小姐,應召女,特種行業,陪酒,打工,販賣人口,乾爹,包養（資料圖／記者張一中攝）

▲許多酒店業者因疫情，業績受到不小影響。（資料圖／記者張一中攝）

記者董美琪／綜合報導

台南一名酒店老闆，疑因疫情期間生意難做，欠下百萬薪資，失聯多日，直到13日凌晨少爺打聽到許男住所，帶警消破門找人，竟發現老闆陳屍在家。警方調查初步排除他殺。10名酒店小姐得知老闆過世後，也忍不住哭起來。

根據《自由》報導，許姓老闆本來是泊車基層少爺，5年前收下一間酒店，自己當老闆，生意最好的時候，包廂可塞滿30多名小姐，在台南闖出名號。由於裡頭有許多來自不正常的家庭的女孩子，許男收容照顧這些幹部小姐，但近2年生意難做，導致酒店經營入不敷出，只得到處借錢維持營運。

許姓老闆今年因疫情影響，欠了許多酒店經紀費，甚至還帶著防身武器自保，也沒什麼人知道他的住處。據了解，許姓老闆近日曾拜託前女友幫忙照顧狗，之後便音訊全無。

公司少爺見老闆多日沒現身，查覺有異，打聽到老闆住處，並且向警方報案，13日凌晨警消破門發現許男陳屍多時。警方調查，現場沒侵入痕跡，初步排除他殺，此案與欠款衝突應該無直接關係，目前仍在相驗中。

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