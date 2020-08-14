拜登籲各州長下令戴口罩「拯救4萬性命」　川普反嗆：政治手段

▲美國總統候選人拜登（Joe Biden）與總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）13日公開向全美民眾表示，未來三個月只要前往公共場所，都應該配戴口罩，同時呼籲各州州長可以下令落實相關規範。然而拜登此舉卻被總統川普批評，是「政治化手段」，川普更稱，拜登不懂聯邦與地方政府間的運作，沒有說明總統有什麼權力頒布這種命令、屆時如何執行該命令，許多州長已經（在防疫上）做的很好了，他們知道自己現階段最需要的東西。

根據ABC NEWS報導，拜登呼籲各州州長下令，要求民眾在未來三個月必須戴上口罩，以對抗這場傳染病危機。拜登說，「看！這是美國，讓我們做個愛國者，保護我們的同胞。我們應該做正確的事，所以讓我們在全國實施口罩強制令吧！就從現在開始！」

拜登表示，專家預估，未來的三個月，口罩將可以挽救4萬多人的性命，如果人們願意採取負責任的行動，那將能拯救4萬多條性命，戴口罩與權利無關，而是身為美國人的責任。拜登的副手賀錦麗（Kamala Harris）同時呼籲大眾，要繼續向川普政府施壓，要求提出新冠肺炎疫苗的時間表。

對於拜登的說法，川普卻嗤之以鼻。川普說，拜登似乎不瞭解，總統並沒有權利發布這種命令。他更說，各州的疫情不同，不論是氣候環境或是在新冠肺炎的問題上。不過拜登說，他是依靠衛生專家的建議來呼籲大家「戴口罩」，口罩可以拯救生命，也希望川普能夠「吸取教訓」，但川普卻持續質疑口罩的有效性，認為口罩有它的好，但也有可能「沒那麼好」。