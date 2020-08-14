兩岸氣象人互相切磋！海青節讓他「保持危機感」：有機會還會去

▲郭淞豪2018年參加海青節。（圖／受訪者供圖，下同）

記者鄭思楠／台北報導

2018年，25歲的郭淞豪剛從研究所畢業，邁入真正的成人世界之前，他把握一個難得的機會，前往對岸與其他氣象人過招。「想要讓自己更上一層樓，當時無意中聽到同學討論海峽青年節，想說也許能從中找到未來的發展也不一定，」心動於是馬上行動，郭淞豪就這樣前往福州「探險」。

8月，他第一次飛往大陸，興致勃勃去參加兩岸青年生態與氣候交流會，沒想到一落地就被福州重擊，「以為福州緯度比台北在高一些些，可能會涼一點，沒想到跟台灣一樣熱，嚇到我，哈哈哈哈哈。」

「去大陸前其實沒有什麼特別的想法，」郭淞豪告訴《ETtoday新聞雲》記者，「真心覺得這幾年大陸發展得很快速，想說可以藉由這次機會去看看。」當然，也是因為剛畢業的職業茫然，他覺得索性離開象牙塔，去外面的世界看一看好了。

有的小朋友喜歡恐龍、有的小朋友喜歡芭比蛙蛙……。郭淞豪從小就喜歡盯著天空看，「還小對天氣的變化就很感興趣，也好奇颱風。」慢慢長大了，他在高一的某一天突然下決心，好像未來可以跟愛好結合，「跟大家選擇不一樣的路試試看，那一下就決定考比較冷門的氣象相關科系。」3年後，他考上了文化大學大氣科學系。





福建與台灣隔海相望，「因為地緣的關係，兩岸氣候會互相影響，」郭淞豪說起專業信手拈來，兩地同屬於亞熱帶季風氣候區，天氣系統互為上下游，共同面臨著颱風、暴雨、強對流等災害性天氣的考驗；從每年自東向西移動的颱風來看，台灣是福建的上游和屏障，而在梅雨時節，台灣80%左右的暴雨則經福建發展而來。

「兩岸青年生態與氣候交流會」是2018年海峽青年節的新增活動，因為台灣與福建地緣、地形、氣候相近，希望透過兩岸氣象人的碰撞，打造成為閩台氣象交流合作的新平台。





那幾天裡，他和福州新交的小夥伴，共赴鼓嶺考察，一起夜遊閩江，還共同探討兩岸氣象熱點和科研成果，研討氣象預報預警監測應用技術，分析颱風、暴雨等災害天氣成因，交流防災減災方面的經驗做法等，「充實也快樂。」

這段行程中，他覺得最特別的是，參訪了福建氣象台，瞭解了他們的作業狀況、還有氣象台的發展，「在這種學術交流上，我認為這是可以互相討論切磋的部分，也讓我更瞭解對岸的作業模式。」





「有機會的話會想去大陸發展，大陸市場大、機會也多，」現在，郭淞豪也才27歲，這樣一個黃金年紀，意味著更豐富的經驗、更多的選擇機會，「很多時候透過這種交流的活動，能夠瞭解到各種不同角度或者是對事情的看法或想法，所以有機會我還會去。」

「而且，往後想想，可能還要工作30年才行，」郭淞豪說，雖然工作後面對的一切，比校園裡要更光怪陸離，但也意外著更豐富、更廣闊的的人生體驗，「這個時間還挺漫長的，需要一直讓自己更好，保持危機感才行。」

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