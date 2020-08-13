連兩年當實習社工　海青節讓她看到大陸「最真實的模樣」

▲鄭惠心參加第五屆海峽青年節 。（圖／受訪者提供）

記者鄭思楠／台北報導

2017年，還在屏東科技大學上學的鄭惠心，不再循規蹈矩的成長，甚至開始嘗試各式各樣，過去22年人生中未曾做過的事、未曾到過的地方。她做了要去福州的決定，過程只花了1秒鐘，「確定能去福州之前，我只是告知我家人，我要去大陸了，不接受阻撓，也沒有討論的空間，」鄭惠心告訴《ETtoday新聞雲》記者，當初西進的那一刻。

她表示，自己試圖用來勢洶洶的叛逆，挖掘人生的更多面貌，「應該是想學習及成長的那份動力遠多於擔心，更想看大陸最真實的模樣，所以我就去了。」

那一年的7月4日，鄭惠心跟另外8名就讀社工系的台灣大學生一起抵達福州，參加第五屆海峽青年節，他們出席的活動是福建第一個台灣社會工作系大學生實踐計畫，分別在馬尾區致睿青少年事務服務中心、福州市鵬辰社會工作發展中心等4個社工機構實習。

▲▼她在福州馬尾區實習了2個月。（圖／受訪者提供）

採訪過程中，鄭惠心談起了她在福州的「日常」。上午7時整，手機鬧鐘像往常一樣響起，起床簡單梳洗後，鄭惠心便和同宿舍的3個同事一起煮粥當早餐，7時55分，穿戴整齊的她，走進實習機構，開始一天的工作。

在福州的實習生活，鄭惠心和同伴一起到馬尾亭江走訪留守兒童（即父母外出打工，由祖父母輩隔代教養的兒童），除了給孩子們送去書包、文具等禮物，還到他們家裡，瞭解家庭情況，甚至繪製「家庭關係圖」，依此制訂一份幫扶計畫來幫助這些孩子。

▲當年活動合影 。（圖／受訪者提供）

鄭惠心告訴記者，「兩個月的經歷不僅增進了對大陸的瞭解、提升了專業技能，也體驗到了從未有過幫助人的成就感。」當時她還想，如果有機會，一定要再來這裡實習。

她沒想到，機會來的如此快，隔年，鄭惠心又再一次參加活動。這一次，她主要是幫扶山區裡的貧困兒童，「因為我們參與的多是城市社工服務，比較少接觸過鄉村服務工作，這對我來說是個很大的挑戰，但也給我帶來很深的觸動。」

有一次，她和夥伴們走進山區貧困村，去到一名患病的孩子家裡，「他們家住在很偏遠的地方，我們頂著大太陽走了一個多小時山路。」鄭惠心說，「看到這家人住在破舊的房子裡，我抑制不住想哭的衝動，鄉村醫保和低保的實施情況、村民的實際生活狀況、孩子們的就學、人際關係跟碰上甚麼困難等，處處提醒我們存在的價值就是協助困難中的人。」

▲鄭惠心隔年再次「登陸」。（圖／受訪者提供）

目前，大陸社工服務對象更多時候只是針對孩童，反觀台灣，社工服務的身影遍及社會各個領域，從留守兒童、受家暴的婦女、受欺凌的學生，到企業員工，甚至監獄服刑人員。

雖然台灣社工具有高度的專業性，但長達4個月的「登陸」，也讓鄭惠心敏銳地發現，台灣的社工人才豐富，但沒有多少機會能夠走出去，「反觀大陸社工培養剛剛起步，並且政府購買社工服務的力度很大，所以，我認為未來非常有前景。」

鄭惠心現在已經在屏東縣社會處婦幼科擔任社工，對於未來，她仍然野心勃勃，「來到大陸實習，讓我有機會向眾多的前輩學習，投入自己的精力，用心完成實習，在社工方面的知識學得比別人更多、更專精。」