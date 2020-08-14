解放軍越海峽中線　張競：台下看戲被唬得一愣一愣

▲東海艦隊殲10戰機（圖／中國海軍）

記者曾俊豪／綜合報導

美國衛生部長阿扎爾訪台期間，解放軍戰機曾短暫越過海峽中線，對此，中華戰略學會研究員張競認為，共機越中線與阿札爾來台，兩者沒任何相互關係，因為北京從來不承認海峽中線，而且戰機過來一下就回去了。他認為，台上演戲知道劇本，台下看戲被唬得一愣一愣，呼籲民眾冷靜分析，不然又被操弄。

美國衛生部長阿札爾訪台，10日上午進入總統府與總統蔡英文會面，幾乎同一時間，解放軍殲11、殲10型機，也陸續踰越海峽中線，雖然時間極為短暫，但我空軍除以地面防空飛彈全程監控外，也在第一時間廣播告警，運用空中偵巡兵力強勢驅離。

《飛碟早餐 唐湘龍時間》13日就此事專訪中華戰略學會研究員張競，他表示，美國衛生部長此次來台，回到美國立刻強調訪台符合一個中國政策，協議文字也非常謹守分寸，華盛頓外交官應對進退都非常小心。

至於中美國防部長日前通電話，張競認為，有通話比沒通話好，表示雙方有溝通，外交有檯面上與檯面下，大家要面子還是裡子？只要雙方有誠意維持檯面關係，關係不會壞到哪裡去。有些人癡心妄想，希望用美國去對付北京，這是奢望。因為雙方都是核子大國，雙方都有民情需要安撫。

▲美國衛生部長阿札爾(Alex Azar)日前訪台。（圖／記者屠惠剛攝）

他補充，雙方對話來看，首先，中美沒想要擦槍走火，僅管美國非常強勢，但也做很多剎車措施；第二，儘管大陸媒體戰鼓震天響，但真正政務首長講起話來卻四平八穩；三、基本盤穩定，消息面熱絡，究竟要跟消息面起舞還是看基本盤？則考驗大家智慧。

最後，張競認為，解放軍軍機越過中線與阿札爾來台並沒任何相互關係，因為對岸從來不承認海峽中線，且一下就回去了。另外，北京對台三大發言系統—軍方、國台辦與外交部，三大發言系統都沒有出聲，美國衛生部長也沒有受到影響。

他強調，台上演戲知道劇本，台下看戲被唬得一愣一愣，政府操弄媒體，媒體操弄群眾，所以要冷靜分析，不然民眾又被操弄。