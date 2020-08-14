解放軍台海軍演「甕中捉鱉」　環時：打破美台切香腸幻想

▲解放軍將在台灣海峽南北兩端演習。（圖／翻攝東部戰區微博）

記者曾俊豪／綜合報導

解放軍東部戰區將在台灣海峽南北兩端進行實戰演習，對此，環球時報發文稱，此舉如同一記重拳，打碎美台企圖藉出售武器、官員訪台搞「切香腸」戰術的幻想。文章還指出，台灣海峽本身就有高度敏感性，在南北兩端演習，更相當於封鎖台灣海峽，形同「甕中捉鱉」。

解放軍東部戰區新聞發言人張春暉13日表示，中國人民解放軍東部戰區多軍種多方向成體系出動兵力，在台灣海峽及南北兩端連續組織實戰化演練，進一步檢驗提升多軍種聯合作戰能力。此外，個別大國在涉台問題上消極動向不斷，向台獨勢力發出嚴重錯誤信號，嚴重威脅台海地區和平與穩定。

針對演習消息，環球時報13日深夜發文，以三點分析此次軍演公告。首先，軍演是「甕中捉鱉」，因為「在台灣海峽及南北兩端」進行演習，是以前公開報導中從沒有見過的描述。

第二，參加演習的陣容是「多軍種多方向成體系出動兵力」，事實上，解放軍近年一直通過各種演習提升多軍種聯合作戰能力，在對台作戰演習採用多軍種成體系出動兵力是一種常態，「不過，此次演習特意提及『多方向』涵義就很深了。」

▲解放軍此次軍演著重聯合作戰能力。（圖／翻攝自《央視微博》）

文章指出，從實戰模擬演習的角度出發，如果模擬對台作戰，陸、海、空、火箭軍以及戰略支援部隊都會出動兵力，「體系作戰就是強調各軍種力量能夠在一場戰鬥中協同行動，就好比對一個島發動攻擊，不僅包括灘岸的火力打擊，還有海上、空中，火箭軍遠程導彈等現代化作戰手段。」

第三，則是清楚說明演習針對的地區局勢背景和對象，此點也非常罕見。像是公告提到的「個別大國」以及台獨勢力，這次東部戰區直接道破演習目的，毫不回避，對「台獨」勢力的警告意味前所未有。

另外，從整體上看，演習的範圍應該覆蓋整個台灣海峽，從南到北，「意味著解放軍有朝一日在武力解決台灣問題時，可以從台灣海峽的任何方向對台獨勢力發起武力打擊。」因為美台「切香腸」式的策略破壞台海現狀，解放軍必須展示維護國家主權和領土完整的堅強決心。

▲東部戰區台海演練集合陸海空戰力。（圖／翻攝東部戰區微博）