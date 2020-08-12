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認同威力彩女得主長照理念　前中市議員陳清景才曝露身分卻離奇車禍

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▲▼台中市前議員陳清景所開的銀色自小客和紅色小客車相撞，陳仍在救治中。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲台中市前議員陳清景所開的銀色自小客和紅色小客車相撞，陳仍在救治中。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者鄧木卿／台中報導

曾任台中市2屆里長、4屆市議員的陳清景，有感於自己也是76歲的老人家，因此6月設立長照機構，全心照顧老年人，並從南投挖角富有愛心和耐心、有共同理念的L護理師來台中幫忙，所以一得知L女中了威力彩頭獎後，替她非常開心，而從L女到任後連中兩大獎來看，可見公司是塊福地，日後能造福更多人。

▲▼台中市前議員陳清景所開的銀色自小客和紅色小客車相撞，陳仍在救治中。（圖／記者鄧木卿翻攝）

頭獎31.2億元、7月底開出的2注威力彩，其中1注南投得主曝光，前台中市議員陳清景出面證實，中獎的30多歲L小姐在他的長照機構上班，中獎後隨即辭職，只待了6、7月兩個月，陳表示，之所以會大方透露女得主訊息，是因為一方面替她開心，一方面覺得L女要回鄉設立長照機構、回報社會的心願終能達成。

▲▼台中市前議員陳清景所開的銀色自小客和紅色小客車相撞，陳仍在救治中。（圖／記者鄧木卿翻攝）

他說，L女來上班兩個月，就中了兩次獎，第一次15萬元，第二次竟是15億元，可見他的公司是個福地，日後一定會造福更多有需要的人。

而陳也建議L女，日後開設長照機構，收費要便宜點，打平就好，甚至免費也沒關係，不要想著賺錢，要好好回報社會。

不過，有錢人還是有煩惱，陳就說，L女開清潔車的老公也跟著離職，而且還跟她索討5千萬元當生活費，她猶豫該不該給，他善意提醒，「男人有錢就做怪」，最好買房子出租，給老公當包租公，不要一次全給。

陳清景開心的述說L女的一夕暴富，逐步朝圓夢前進時，下午卻傳出車禍意外，陳上午北上開會，下午開車返家途中，行經崇德八路時，和35歲徐姓男子的自小客車相撞，車頭幾近全毀，可見撞擊力非常大，陳後腦撕裂傷、意識不清，先送往慈濟醫院搶救，再轉到榮總，目前還在加護病房，當時雨勢很大，是否因視線模糊造成，詳情有待警方調查。

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