微軟雙螢幕手機 Surface Duo 於9/10上市！　售價約4.1萬元

▲微軟雙螢幕手機Surface Duo。（圖／達志影像／美聯社）



記者謝仁傑／綜合報導

微軟去年10月發布旗下首款雙螢幕手機 Surface Duo，然而都有關於它的傳聞一直都沒有斷過，微軟對 Surface Duo 的規格也都相當保密。時隔近一年，微軟終於公開它的規格，且宣佈即日起，美國 AT&T、微軟線上商店以及 Best Buy 開放預購，9月10日在美國上市，售價為1,399 美元（約台幣41,150元）。

Surface Duo 包括兩個單獨的5.6吋OLED顯示器，長寬比為4：3，相互連接形成一個8.1吋的全螢幕，長寬比為3：2。與三星的 Galaxy Fold 等可折疊產品不同，微軟的 Surface Duo 使用 Gorilla Glass 來保護螢幕，顯示器的設計方式也與 Windows PC 上的多台顯示器類似。

Surface Duo 搭載一個1100萬像素的f / 2.0相機，它將包括低光自動模式，HDR及高達7倍的超級變焦，並支援30fps和60fps的4K和1080p錄影，且具有電子防手震功能，正面則只有一個鏡頭。

微軟表示，Surface Duo 的雙螢幕可以同時運行不同的應用程式，開發者不需要另外針對應用程式做更改，但開發者也能夠針對 Surface Duo 設計出橫跨螢幕的使用方式。

微軟也針對旗下的 Office 和 OneDrive 做了類似的改進，亞馬遜的 Kindle 電子書也可以支援橫跨螢幕模式，讓用戶在看電子書時可以像看書一樣左右翻頁。

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