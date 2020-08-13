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微軟Surface Duo雙螢幕手機售約4.2萬元 官方坦承還有進步空間

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▲Surface Duo官方宣傳影片。（影片／取自YouTube）

特約記者洪聖壹／綜合報導

微軟公司於 8 月 12 日正式宣佈 Surface Duo 雙螢幕 Android 手機將在 9 月 10 日上市，配備兩個 5.6 吋螢幕，打開之後以8.1吋進入平板模式，支援手寫筆，搭載高通在 2018 年底發表的 S855 行動平台，所以只支援 4G LTE，售價 1399 美元，約台幣 4.2 萬元，不過開發團隊坦承該項產品還有許多進步空間。

就像 Apple 公司的 iPhone 透過 iOS 原生軟體整合 Apple 生態圈產品，好比說 Apple Music、Facetime、AirPods、Macbook、iPad 使用上會比較流暢一樣，讓 Google 的“Made by Google”計畫也走在相同的道路上，遲遲不動作的微軟公司，這款搭載 Android 系統的 Surface Duo 自去年底公開至今，相當受到關注的一點，就是其在生產力工具跟生態系上的整合，好比說 Office 365 文書軟體、Skype 視訊，Surface 周邊、甚至是 Window 系統的電腦。

那麼正式公開的 Surface Duo 到底有什麼特別的呢？

按照慣例，先分析這手機正式產品規格，Surface Duo 配備 5.8 吋 AMOLED 螢幕，相較市場主流的 16:9 顯示比例，Surface Duo 手機模式的顯示比例是 4:3；打開其 8.1 吋 Dual PixelSense Fusion 就成了平板模式，顯示比例為 3:2，解析度都是 1080P，總電池容量是 3577mAh，重量 250 g，原廠配備跟 iPhone 11 Pro 相同規格的 18W 快充配件，支援指紋辨識解鎖。

Surface Duo 非常大膽的移除了配備主鏡頭的想法，整支手機只有一顆 1100 萬畫素、光圈 F2.0 的 84 度廣角鏡頭，雖然同樣可以拍照、可以拍全景跟人像，也有智慧 HDR，還可以拍 4K@60fps的影片，但實際應用比較多的還是用在視訊功能上，像是在視訊過程中可以進行背光調整，或者透過 AI 場景辨識讓背景自動模糊得更好看等等，有趣的是它的 Microsoft Teams 和 Skype 視頻功能都支援 1080P@30fps 的錄影功能。

順帶一提，為了節省手機儲存空間，他的相片格式跟 iPhone 同樣也是討人厭的 HEVC 格式。

硬體規格方面，Surface Duo 搭載高通於 2018 年底發表的 Snapdragon 855 行動平台，最大儲存組合為 6GB / 256GB UFS 3.0 的組合，效能跟支援性當然不如 S865 與 S865+，但比起今年推出的 S600 系列中階晶片來說，還是比較好的，可以參考的對象就是三星的Galaxy S10 等 2019年旗艦機。在網路方面，該款手機支援實體 nano SIM +虛擬eSIM 的 4G 雙卡雙待、支援 4X4MIMO、5CA 等等行動網路技術。 

Surface Duo 出貨搭載 Android 10 作業系統，以及微軟自行開發的 Microsoft Surface Duo UI 雙螢幕使用者介面，出貨除了預載一般 Android 系統的 Google 應用程式，語音助手也還是 Google Assistant、支援 Chromecast 無線投影，相簿跟雲端工具也都是 Google 的，但是多了 Microsoft Office、Microsoft Outlook 等微軟應用程式，還有 Microsoft SwiftKey 鍵盤，以及微軟自行開發的指紋解鎖防護功能。

此外，根據微軟的說法，這次為 Surface Duo 打造的鉸鏈，其實由 56 根比頭髮還細的纜線交錯組合而成，可以讓手機在進行多次 360 度翻轉還很穩定，藉此打成以往 Surface 的多種使用模式，好比說可以立起來追劇、又好比說可以搭配 Surface 手寫筆來做筆記、紀錄事情，而這正是 Surface Duo 這款產品優勢。

 

在線上發表會過後，微軟 Office 應用設計總監 Deepak Menon 表示，Surface Duo 的定位其實是針對以行動優先（mobile-first）為主的市場所設計、優化的產品，讓人們可以一目瞭然的查看行事曆、或者透過兩個螢幕對照、編輯、修改文件，也可以在兩個螢幕使用兩種應用程式。然而面對媒體詢問，微軟 Office 設計總監 Jon Friedman 認為 Surface Duo 是微軟為了讓用戶在同一個設備上滿足工作、生活跟生產力工具之間的需求，但也謙虛地表示，該項產品還有許多可以探索的地方。

Surface Duo 只有冰川銀一個顏色，原廠配件除了 Surface Duo 手機本體，還有 Surface Duo 保護殼、18W 快充組、退卡針，至於無線耳機要另外買，這樣整組售價 1399 美元、約新台幣 4.2 萬元。

小結：

作為微軟第一款 Android 系統的雙螢幕手機，它預計在 9 月 10 日在美國上市，Surface Duo 確實很吸引人，畢竟相比幾年前的 Lumia 系列手機，這次它使用的是 Android 系統，支援性還是高一點，而且因為是微軟親兒子，它的畫面可以直接跟windows電腦同步。

但就如同先前介紹過，Surface Duo 的雙螢幕解決方案並非像三星的 Galaxy Z Flip 或者是最新的 Galaxy Z Fold 2 那樣精美，反而是比較像早期 Sony mobile 推出的 Xperia Tablet P，中間同樣有一條線，沒辦法達成真正的平板模式，然而這支手機相對輕巧，應用上相當符合學生需求，價格也沒有像是 Galaxy Fold 那麼高不可攀，以嚐鮮或者學習角度出發的話是可以考慮，但如果想要在未來幾年都以它為主力，那麼還是值得再評估一番。

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