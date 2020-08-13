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微軟Surface Duo確認9/10上市　售價1,399美元

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▲▼微軟雙螢幕手機Surface Duo。（圖／達志影像／美聯社）

▲微軟雙螢幕手機Surface Duo將於9/10在美國正式上市。（圖／達志影像／美聯社）

記者邱倢芯／綜合報導

等了將近一年，微軟的雙螢幕手機Surface Duo終於要上市了！該款手機即日起在美國 AT&T、微軟線上商店以及Best Buy開放預購，售價為1,399美元（約台幣4.1萬元）。

不過要注意的是，雖然先前外界傳聞Surface Duo處理器有可能改採高通S865，並擁有5G功能；不過在開放預購後，卻發現Surface Duo仍是採用「過時」的S855，且僅支援4G網路傳輸功能。

在螢幕設計方面，Surface Duo雙邊螢幕各有5.6吋OLED顯示器（1,800 x 1,350），兩邊螢幕加起來可形成一個8.1吋的整體工作區塊（2,700 x 1,800），雙螢幕使用概念與三星Galaxy Fold這樣的摺疊手機不太一樣。

不過要注意的是，Surface Duo的相機設計概念也於其他雙螢幕或摺疊螢幕手機不太一樣，其他產品大多選擇搭載多鏡頭，已滿足使用者各式的需求；但Surface Duo僅搭載一個1,100萬畫素F2.0相機。

這顆鏡頭當中也已包含了低光源拍攝、HDR多幀攝影，以及最多7倍的數位變焦，並也同時支援30fps與60fps的4K與1,080p錄影。

至於在儲存容量方面，Surface Duo擁有6GB RAM與256GB ROM；螢幕左右兩邊各有一塊電池，加總起來電池續航力為3,577mAh，雖然微軟宣稱這將可滿足一天的使用需求，不過這樣的電池續航力仍遠低於三星最新推出Galaxy Note20 Ultra的4,500mAh，甚至是三星第一代摺疊手機Galaxy Fold的4,380mAh。

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