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蘋果10月擬推「Apple One」！套餐打包全訂閱服務　6人共享月省150

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▲蘋果推出新的綑綁式服務包「Apple One」 。（圖／蘋果官網）

▲蘋果推出新的綑綁式服務包「Apple One」 。（圖／蘋果官網）

記者陳致平／綜合報導

蘋果公司又有大動作！根據最新報告指出，蘋果預計將原有的訂閱服務大升級，於10月推出一系列新的綑綁式服務包「Apple One」，讓使用者得以每個月優惠的價格使用蘋果提供的數位服務。

根據彭博社（Bloomberg ）報導，這項「Apple One」服務收費分級，欲提供給使用者更多選擇，讓更多人進入蘋果生態圈，也有助為蘋果帶來更多的經常性收入。報導中指出，「Apple One」訂閱內容將包括蘋果的音樂、電視、遊戲、新聞、健身和記憶體等服務，例如 Apple TV +、Apple News + 和 Apple Arcade 等。

▲iPhone 12。（圖／PhoneArena）

▲Apple One預計和iPhone 12一起於10月份推出。（示意圖／PhoneArena）

目前規劃的基礎方案包括Apple Music和Apple TV +，進階版則涵蓋Apple Arcade等遊戲服務，更高價的版本則有Apple News+新聞付費訂閱服務，且提供容量更大的iCloud雲端儲空間。

這項Apple One服務不僅提供個人使用，也能串接Apple的家庭共享系統，將這些內容服務整合為家庭共享組合，最多可為6個帳號提供使用權限。Apple One旨在替消費者節省花費，根據使用者選訂的套餐，每個月可省下2至5美金（約50至150元台幣）。若使用者訂閱最頂級的套餐服務，每個月的月費為45美金（1400元台幣）。

▲蘋果於3月份宣佈Apple Arcade遊戲訂購服務。（圖／蘋果官網）

▲蘋果於3月份宣佈Apple Arcade遊戲訂購服務。（圖／蘋果官網）

除了上述的訂閱套餐服務之外，蘋果還計畫推出新的軟體和硬體組合販售，例如，向購買蘋果連網電視機上盒的消費者，免費提供一整年的Apple Arcade遊戲服務。

另外，根據知情人士透露，Apple開發中應用程式App，代號西摩（Seymour）的計畫，提供使用者類似Peloton和Nike等公司提供的虛擬健身課程，這項服務也將和Apple One提供的其他服務綑綁在一起，為使用者提供更頂級的套餐組合。

▼有越來越多用戶使用Nike與Peloton的健身APP健身、運動。（圖／翻攝官網）

▲健身APP 。（圖／翻攝官網）

▲健身APP 。（圖／翻攝官網）

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