妹妹偷交男友！　哥逼嫁「父母指定對象」被拒...當街砍死人

▲死者遭陌生男子捅死。（圖／翻攝自都市快報）

大陸杭州1名綽號「阿龍」的男子17年前走在路上時，突然被陌生男子捅了1刀，最後傷重不治。案發後，當地警方鎖定1名彭姓男子涉有重嫌，誰知他突然人間蒸發，真相也跟著石沉大海，直到近日終於破案。警方初步調查，彭男當時為了勸妹妹分手，結果和她的男友發生衝突，後來竟把阿龍誤認成男方，不小心殺錯人。

《都市快報》報導，20歲的阿龍於2003年10月11日傍晚經過蕭山樓塔鎮樓一村，途中突然被1名陌生人叫住質問「你是不是建平？」讓他頓時感到一頭霧水，同時不客氣地將對方甩開，轉身想和男子爭執；說時遲那時快，該男突然從口袋裡掏出小刀，二話不說就往阿龍的腹部狠刺，遭成他傷重不治。

▲案發現場滿是血跡。（圖／翻攝自都市快報）

案發後，蕭山區公安分局迅速成立專案小組，除了對案發現場進行仔細勘查，並針對周邊地區展開大規模訪查，查出42歲的彭姓男子涉有重嫌；雖然掌握了犯人身分，無奈彭男並非當地人，待在蕭山時也幾乎不和外人聯絡，加上當年監視攝影機還不普及，導致警方遲遲無法查出犯嫌行蹤，搜查跟著陷入僵局。

案件石沉大海17年，警方依然沒有放棄，今年5月間終於掌握彭男的所在地，發現他躲藏在湖南省一處深山之中，隨即著手制定逮捕方案，並於7月23日順利將其逮捕歸案。警方調查，彭男的身世坎坷，父親在他8歲時因病離世，所以他年紀輕輕便外出打工，努力賺錢供弟弟妹妹上學。

▲彭男逃了17年後終於落網。（圖／翻攝自都市快報）

案發前不久，彭男從親戚處得知妹妹在蕭山打工時交了男友，但她在老家早已定了親事，因此他決定親自找妹妹勸說，希望2人分手，不料過程中和妹妹男友「建平」爆發衝突，還差點被打，讓他感到心有不甘，也擔心妹妹的未來，最後決定下手行凶，誰知卻殺錯了人，多年來為此懊悔不已，如今被警方逮捕，雖然面臨法律制裁，但終於能放下心中大石。

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