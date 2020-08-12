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「準無花果颱風」對決高壓關鍵一戰！路徑曝直逼台灣　周末「大雨來襲」

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▲▼「準無花果颱風」對決高壓關鍵一戰！路徑曝直逼台灣　周末「大雨來襲」。（圖／翻攝RAMMB）

▲日本南方海面的「準無花果」即將對決高壓，成颱關鍵一戰。（圖／翻攝RAMMB）

記者許力方／綜合報導

今年第7號颱風「無花果」（HIGOS）？中央氣象局觀測，原位在日本南方海面的熱帶低氣壓減弱為低壓，預計將往西朝台灣靠近，但因結構發展不好，且未來路徑不利發展，成颱機率低。前預報中心主任吳德榮則分析，熱帶系統目前受到壓制，未來路徑主要往西移動，靠近台灣時會北轉，強度很不確定，15日（周六）是最靠近台灣時候。

氣象局預報，13日起受太平洋高壓影響，各地天氣穩定、大多為多雲到晴，各地高溫約32至35度，尤其大台北盆地有局部36度以上高溫發生的機率，僅東南地區有零星短暫降雨，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生機率。

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預計這樣天氣持續到15日，受低氣壓靠近影響，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲、午後有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生機率。

吳德榮在《三立準氣象》中指出，根據美國模式系集預報，該系統路徑主要偏西移動，順著太平洋高壓，一直通過宮古、石垣島附近，接近台灣時才開始北轉，由於強度一直不弱，受垂直風切大、壓制其發展，不過路徑上海溫適合生存，但會維持很弱的結構往台灣靠近，強度很不確定，對台灣的影響是15日最接近，若再繼續減弱的話，預報上對台天氣無影響，預報仍有不確定性。

▲▼「準無花果颱風」對決高壓關鍵一戰！路徑曝直逼台灣　周末「大雨來襲」。（圖／翻攝JTWC、tropicaltidbits）

▲▼「準無花果颱風」對決高壓關鍵一戰！路徑曝直逼台灣　周末「大雨來襲」。（圖／翻攝JTWC、tropicaltidbits）

▲▼ 。（圖／NCDR）

▲低壓路徑曝，周末「大雨來襲」。（圖／翻攝JTWC、tropicaltidbits、NCDR）

天氣風險公司總經理彭啟明則提到，預計13、14日（周四、五）兩天高壓邊緣會伸到大陸沿岸，台灣進入高壓勢力範圍後，天氣會更穩定，不過高壓中心仍在九州至琉球一帶，較為偏北，中南部的山區仍有午後雷陣雨機會，且有機會往平地移動，北部則受東南到偏東風影響，天氣穩定。

至於日本東南方海面的低壓發展，彭啟明指出，因為其環境較差，發展得並不好，預計將會隨著高壓南側往琉球一帶接近，目前各家預報都不看好此系統，預估15日時較為接近台灣後北轉並消散，屆時台灣天氣將比較不穩定，但整體影響不大，大致以午後雷雨天氣為主。

氣象愛好「台灣颱風論壇」則分析，日本南方的熱帶低壓準備對決琉球附近的太平洋高壓，走到台灣附近時，基本上只剩下普通低壓甚至瀕臨消散，「被高壓牢牢控制，要死裡逃生沒那麼簡單」，結構差預報前景不好。

因目前天氣重新回到高壓控場，至少到下周中期之前，全台都重回夏季天氣，高溫晴朗、午後雷雨，預計15日熱低就會跑到台灣東北外海，「如果還活著，有可能會很近」，但因為強度差，目前預報頂多僅是東半部、恆春雨變多，各地陣雨機率上升，其他影響有限。不過菲律賓東方的低壓帶，部分數值預報有熱帶統的影子，這時節高壓導引容易導到台灣附近，可以多多關注。

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