社區修樹躲颱風！「修成4根電線桿」一片葉都不留　內行說話了：這樣剪沒錯

▲修剪樹木把葉子全剪光。（圖／翻攝自爆怨公社）



記者黃可昀／綜合報導

米拉克颱風才剛走，日本南方海面又有個低氣壓朝台灣前進，各個地區紛紛修剪樹木，避免風雨來襲釀成意外。高雄一名男子表示，他路過某社區發現剛修剪完樹木，地上還有一小堆樹葉，但接著抬頭一看，眼前景象讓他看呆了，「修成這樣，這跟電線桿有啥區別！」

原PO在臉書社團「爆怨公社」貼出照片，為了防止颱風來襲吹落樹葉、樹枝，甚至樹幹斷裂砸傷路過民眾，社區前幾天趕快找人把路旁的樹木修剪乾淨，但似乎修剪過頭，4棵樹全被剪得精光，一片葉子也不留，樹枝也全都砍下，遠看簡直就跟電線桿一模一樣。

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專業網友指出，照片中的樹木很有可能是「黑板樹」或「小葉欖仁」，這兩種植物生命力都很旺盛，需要頻繁修剪，尤其是黑板樹，木質鬆散易斷枝，強風吹過很容易斷裂，不太適合種在颱風好發區的台灣；小葉欖仁則是生長快速，即便把枝葉全砍光，一個月後又能長回一棵大樹，所以不必擔心葉子修剪光會害它死掉。

▲專業網友說不用擔心。（圖／翻攝自爆怨公社）



網友回應，「我家附近公園也是欸，但是生命力超強，已經又長滿葉子了」、「一個月後又茂盛了，別慌，這樣修剪沒有錯」、「小葉欖仁你不修成這樣，長起來很恐怖的，我家田裡的已經5層樓高了，修不到了」、「黑板樹就是這樣修剪，不然它根淺，颱風一吹就倒，不會那麼容易死掉的」、「這種路樹長很快，別跟我說它會痛，砸在你身上更痛。」

多數網友也支持這種修剪法，畢竟颱風來襲，做好安全防護工作才是首要考量，以免枝葉斷裂砸傷人，或影響到汽車、行人使用道路，「我覺得這樣也不錯啊，上次88風災颱風高雄路樹倒很多...影響很多路的交通」、「壓到人賠償錢很多，這樣最安全，一月後會再長出來，安啦。」

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