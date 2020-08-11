▲ 博士道長潘政鵬憶亡父傳承感召，免費收驚回饋地方造福鄉里。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

「師公」是潘政鵬當了24年道士、一般信眾對他的稱呼，如今又有人稱他為「博士道長」。新北市侯硐、福隆應妙壇主三代世襲的潘政鵬道長，成為全國首位道長考上博士班的道長。潘政鵬說，目前投入鄉里免費收驚，回饋地方社會，會做至終老。

潘政鵬當了24年道士，在鄉里免費收驚回饋地方，受到父親學道精神傳承感召，決定出道壇外免費收驚，回饋鄉里4年多來不分區域、廟宇每當儀式過後，都會空出時間服務鄉親。

潘政鵬的爺爺、父親都是道士，只有高中畢業他的，深感學問的不足，花4年再念二專、二技，在海大碩士班畢業後，再投考博士班，獲淡大管理科學系博士班放榜正取，成為全國首位道長考上博士班的道長。

▲ 道長潘政鵬受牡丹慶雲宮主委連德彬邀請，駐點在牡丹地區免費收驚。（圖／博士道長潘政鵬提供，下同）

潘政鵬表示，早期慶雲宮就有降乩扶鑾文化，且牡丹是農礦合一聚落，境內有農田、金、煤礦，居住人口近2萬人，國小學童超過3000人，在臺灣光復初期，醫療衛生條件不佳年代，扶乩文化幫助不少鄉親，後期人口老化外移扶乩文化走入歷史。

潘政鵬說，受新北市雙溪區牡丹慶雲宮主委連德彬邀請，兩人行善理念相同，於是在牡丹地區也開始免費收驚。主委連德彬說，現今慶雲宮年例慶典約有五次，每次都會有免費收驚，日後希望一個月可以替十方香客回饋兩次。

潘政鵬則說，道德經提起修道者不是為利益去爭奪，清凈無為是首要，也因受到地方道祖、媽祖保祐眾長輩照顧，回饋地方社會，會做至終老。

「美麗最大的祕密」

▲ 新北市雙溪區牡丹慶雲宮。

▲ 新北市雙溪區牡丹慶雲宮主委連德彬。