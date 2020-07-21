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反南鐵自救會長連夜搬家　放棄「8年抗戰」：怕怪手突然就開挖

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▲▼ 。（圖／翻攝自臉書／陳致曉）

▲陳致曉指出，20號中午警察便開始違法封路，下令「只能出不能進」，除了阻擋聲援者與記者進入，更禁止外出的住戶返家。（圖／翻攝自臉書／陳致曉）

記者崔子柔／綜合報導

台科大助理教授陳致曉在2012年帶頭組成反台南鐵路東移自救會，並身任核心人物會長兼發言人，經歷8年的抗爭活動，他的老家也將面臨拆遷。20日晚間有民眾就看見陳致曉已在進行搬家，認為士氣將因此重挫，陳致曉則回應，行政訴訟都輸了，他已不再抱多大期待，才先把貴重物品帶走。

▲台南鐵路地下化將對拒拆遷戶強制拆除，台南市警方漏夜部署警力，並作戒護準備，將配合確保拆除作業進行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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▲台南鐵路地下化將對拒拆遷戶強制拆除，台南市警方漏夜部署警力，並作戒護準備，將配合確保拆除作業進行。（圖／記者林悅翻攝）

根據《自由時報》報導，陳致曉在20晚間開始搬家，讓其他支持者認為他有放棄的念頭，當時他回應是為了方便讓黃家能在他家過夜。陳致曉後來則對記者表示，行政訴訟都輸了，他還能有什麼計畫？現在只能走一步算一步，他也很擔心有一天睡醒怪手就停在家門口，才先將家中貴重物品移到他處，以免未來有狀況而損失。

陳致曉今早也在臉書指出，「預計於21日拆除的黃家屋主，卻不得不在鐵工局的壓力下，親手簽下『地上物自行拆遷同意書』」，「你必須『自願』拆除自己的家園，好換來卑微的、兩個月的緩拆，好讓你替自己九十歲的老媽媽找到下一個落腳之處」，「23日，陳家仍然會面臨強拆。我們希望邀請大家共同陪伴陳家，並且為土地的不義與掠奪做最後一段見證。」

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