獨／護理師中15.6億曝老公討5千萬　「知情人士」離奇車禍意識不清搶救中

▲▼台中市北屯區下午發生銀色自小客（知情人士駕駛）和紅色自小客對撞意外。（圖／記者鄧木卿翻攝）



記者鄧木卿／台中報導

頭獎31.2億元、7月底開出的2注威力彩，其中1注南投得主曝光，曾任民代的知情人士昨日證實，中獎的30多歲L小姐在某長照機構上班，中獎後隨即辭職，引發社會全面肉搜，未料該名知情人士12日下午3點多，自行開車返家途中，在北屯區洲際路、崇德八路口離奇發生車禍，後腦有撕裂傷、意識不清，詳情有待警方調查中。

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30多歲的南投女護理師中了威力彩15.6億後，也傳出任職清潔隊司機的老公向她索討5千萬「零用金」，由於該名知情人士認識這名幸運L女，也知道在某家長照機構上班2個月，中獎後隨即離職，這名知情人士略述L女的工作情形，非常保護其個資，不願說出真實姓名，只說L女將回故鄉經營長照機構，回報社會。

不料這名知情人士下午開車返家途中離奇發生車禍，據消防局表示，3點09分獲報後立即派遣救護車1輛、人員2名教往救援，現場發現傷者後腦撕裂傷、意識不清，已緊急送往潭子慈濟醫院急救，由於台中下午下起驟雨，是否因視線不明引起，有待警方調查釐清。

慈濟醫院表示，傷者的家屬不同意院方公布病情，也已轉院，而且連轉到何處也不願透露。

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