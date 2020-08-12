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港區國安法 / 逮捕黎智英「殺雞儆猴」 港媒憂心..出現寒蟬效應

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記者任以芳／北京── 香港報導

《港區國安法》實行至今超過一個月時間，港警10日大動作拘捕壹傳媒創辦人黎智英、前香港眾志成員周庭等人。由於，這次逮捕的成員以媒體人居多，《ETtoday新聞雲》記者訪問一名香港資深媒體人表示，「這次逮捕行動，對於其他港媒來說有殺雞儆猴意味，憂心往後有些敏感報導可能會出現寒蟬效應。」

▲▼黎智英。（圖／路透）

▲港警10日大動作拘捕壹傳媒創辦人黎智英。（圖／路透）

這位不願具名的香港資深媒體人，曾在電視台工作超過二十多年時間。他說，「回顧過去的港媒無所不言，如今國安法實行之後，就連一向敢言港媒內部也稍微有些調整，不論是黎智英的言論，基本採訪都有一些不成文默契，主要保護記者以及言論自由。」

這位香港資深媒體人舉例，「以前採訪門口貼光復香港標語的店家都很開放，可以自由表達立場，如今為了保護受訪者身份還有媒體空間，連蘋果都有一點點保守，十分少見。」但遇到不合理的事情，比如立法會推遲一年選舉、民主派議員被ＤＱ（取消資格），蘋果的評論員、社論照樣批評、伸張正義。

▲香港警察搜索壹傳媒大樓，帶黎智英回到辦公室搜證。（圖／路透社）

▲香港警察搜索壹傳媒大樓，帶黎智英回到辦公室搜證。（圖／路透社）

香港媒體是否真的出現寒蟬效應？接受《ETtoday新聞雲》前香港青年新政召集人梁頌恆表示，現在香港有三種人最危險，除了搞政治的以外，教育、宗教、媒體都得十分小心。尤其，國安法落實後，少數一些媒體報導開始自我審查，先設定角度，就怕引言入罪。

國安法對香港媒體是否帶來影響？華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所執行所長包承柯接受《ETtoday新聞雲》記者訪問表示，「香港有很多獨立媒體，他們不是港獨事件的推動者和操縱者，也不是外國勢力的承擔者，這樣的媒體寫出客觀的報道，自由的評價，在香港是被允許的。」

包承柯指出，「反倒是香港其他媒體輿論和國外勢力串連推動港獨，破壞香港社會秩序，對香港社會進行大肆攻擊，要求推行各種各樣的政策等等，造成社會動盪，並非媒體職責。」再者，反觀西方媒體的報導也沒有所謂的無限度自由，在法治的規範下進行輿論的正當評價，對於社會秩序才有幫助。

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