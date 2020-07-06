香港女富商來台抽脂隆乳猝死　「手術中沒呼吸」醫審會鑑定1年結果出爐

▲被控執行抽脂隆乳手術過失導致富商死亡的醫護人員獲得檢察官處分不起訴。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

香港馬姓女珠寶富商前年初慕名來台，到整形名醫李進良開設的醫美診所接受自體脂肪移植手術時，在手術過程中突然因肺栓塞猝死，死者女兒來台控告負責執刀的劉姓醫師與麻醉師護理師等4人涉嫌業務過失致死，但經衛福部醫審會1年多鑑定後，認為相關手術過程都未違背常規，台北地檢署今天以罪嫌不足等理由，處分不起訴。

馬女生前因為經營珠寶生意致富，經常往返台港談生意，2018年1月間，她和2名女性友人來台，花了63萬元到李進良開設的嘉仕美診所，由劉姓醫師執刀進行收指隆乳手術，但手術當天，才剛完成抽脂部分，葉姓麻醉師發現馬女呼吸心跳出現異常，醫護人員進行CPR並打119，馬女被送醫急救仍宣告不治。

經法醫相驗確認馬女死於脂肪性肺衰塞，導致呼吸功能衰竭後，家屬決定控告劉、葉等診所4名醫護涉嫌業務過失致死罪嫌，檢察官將全案送交醫審會進行鑑定顯示，馬女接受的抽脂手術本來就有肺栓塞的潛在風險，醫師的術前評估、手術時處置都沒有違反醫療常規，也沒有延誤急救等疏失，因此處分不起訴。

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