不輸日本的香Q台南越光米　東森農場8/13開賣產地直送

▲東森農場嚴選台南16號，將於8/13(四)1400～1440東森購物47台開賣，10包1箱，東森價1280元，下單後從產地直送。（圖／東森購物提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

香甜Q彈、黏性佳的台南16號，又被譽為「台南越光米」，是由日本頂級越光米結合台農67號改良的台灣米種，不僅烹煮過後好吃，也是冷飯做壽司的首選米。東森農場再推台南精選農產，將於8/13(四)14:00東森購物47台開賣台南16號，1包1公斤、10包1 箱，東森價1,280元，並將邀請台南市政府副秘書長王揚智與台南市六甲區農會總幹事許書豪，到節目中分享台南越光米的特色和烹調撇步。

臺南越光米嚴選CNS一等米，米粒承襲日本越光米特色外觀晶瑩剔透，透明度高，米飯口感Q軟且黏，富彈性及光澤，具有臺南尚青、產銷履歷農產品認證標章，採低溫乾燥設備，全程55度低溫乾燥36小時，將新鮮稻穀的香氣完整鎖住稻殼內；同時將乾燥後的稻榖保存在18℃以下的低溫冷藏設備中，提供品質最佳、最穩定的臺南16號米。

▲台南16號是由日本頂級越光米結合台農67號改造而成。

台南市長黃偉哲表示，台南市一期稻作栽培面積為1萬4000公頃，產量10萬800公噸，主要產區在後壁、柳營、白河、六甲、官田等地區。其中，農業局補貼契作的台南16號面積達112公頃，預計為農民創造1800萬元收益。

台南市農業局長謝耀清提到，今年稻米收成尚佳，新鮮好米陸續上市。台南市府農業局非常感謝東森購物的大力支持與配合，未來也將推出多檔台南精選優質農產品，回饋東森購物的廣大會員。

東森購物長期支持在地優質農產，董事長王令麟動員旗下電視購物、購物網等多通路，與在地小農們站在一起，號召會員共同發揮愛心實際付諸行動之外，今年起更率先加入農漁產銷售國家隊行列，助攻嘉義極光哈密瓜賣光1,600顆、臺東鳳梨釋迦秒殺3,500組、台南關廟金鑽鳳梨完銷4,000組、午仔魚及龍虎斑2小時熱賣8,000條，每檔銷售成績表現亮眼，秉持東森嚴選的精神挑選好食好物，不僅榮獲「電商美食領頭羊｣的媒體報導封號，更幫農民大拚內銷，也讓消費者品嚐到在地美味。

東森農場秉持嚴選品質層層把關，均從產地直送宅配到府，推出後受到廣大會員的熱烈好評，多年來也秉持「東森嚴選」的精神，尋找臺灣各地優質產品，同時拋磚引玉，期望各界共同支持臺灣在地農業。

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