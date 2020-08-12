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午休直播限定兩折起！ 14日下午1點《her和她》x《東森購物》等你來+1

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▲HER東購午休直播用

活動小組／綜合報導

小資女上班族午休時間除了吃便當、追劇，下單買網拍也是必須的。《ETtoday新聞雲》旗下專屬女性購物平台《her和她》推出全新直播購物企劃－《Don't tell my boss! 午休+1 shopping購》。AGE20爆水粉餅、Instyle兩用離子夾、MIGUHARA燈泡安瓶等商品下殺折扣，在8月14日下午1點準時在《her和她》《EHS 東森購物網》FB粉絲團準時同步開搶，讓你看直播配午餐，超狂優惠買好買滿，還有機會獲得神秘小禮喔。

▲HER東購午休直播用▲HER東購午休直播

▲黃妮娜（左），方妤（右）聯手主持，陪大家午休買一波。（圖／資料庫）

請繼續往下閱讀...

《Don't tell my boss! 午休+1 shopping購》直播購物企劃，由社畜時代人氣演員黃妮娜與東森購物達人方妤聯手主持。推出商品貼合小資女需求，以約會出門的妝髮必需品為主題。讓你迫不急待想+1的獨家商品，搶先曝光讓水水們聞香！「Instyle超輕便無線直捲二用離子夾」輕巧好用，平常放在辦公室，下班約會前一夾立即約會去；吹整天辦公室冷氣的黯沉肌膚，一擦就能臉色水潤透亮的「AGE20歐若拉正宗安瓶爆水粉餅」；韓國直送、歐膩必備的「MAYCHIC絲絨光感豐唇水嫩蜜唇膏」。

▲HER東購午休直播用▲HER東購午休直播用

▲搶先公開直播獨家優惠商品，全球熱銷7000萬顆的爆水粉餅（左），超輕便無線直捲二用離子夾（右）。（圖／Her提供）

更多驚喜和必收商品，將於直播現場一一公開獨家商品，其他平台買不到的直播限定優惠，最低下殺至兩折，所有女孩喜歡的商品跟優惠全部都有！快把本周五(8/14)下午1點的同事聚餐、姊妹吃飯通通推掉，Happy Friday當然要買好午餐、配直播，整點鎖定《her和她》《EHS 東森購物網》FB粉絲團搶貨，讓你忍不住一直喊+1！線上收看直播並留言，還有機會獲得神秘好禮喔！

▲HER東購午休直播用▲HER東購午休直播用

▲搶先公開直播獨家優惠商品，韓國熱銷燈泡安瓶（左），OUTDOORxSNOOPY聯名後背包（右）。（圖／Her提供）

▲HER東購午休直播用▲HER東購午休直播用

▲搶先公開直播獨家優惠商品，陽光綜合堅果（左），水嫩蜜唇膏五入組（右）。（圖／Her提供）

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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