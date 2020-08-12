22歲女「一個人墮胎」男友睡過頭！護理師參與全程超感慨…網批：太先入為主

▲獨自墮胎不一定就是男友不負責。（示意圖／翻攝自PIXABAY）



記者黃可昀／綜合報導

一個人到醫院進行人工流產，身邊卻沒半個人照顧陪伴！一名男子透露，女友是在醫院工作，日前一名22歲孕婦到醫院就診，當天接受了中止妊娠的手術，但從頭到尾都獨自一人，沒有家屬或朋友在旁陪同，手術後也一個人默默離去，讓她看了實在很感慨。

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▲在醫院工作的女友告訴此事。（圖／翻攝自爆怨公社）



原PO在臉書社團「爆怨公社」貼出對話紀錄，女友告訴她有一名22歲孕婦來醫院墮胎，「沒有家屬，男朋友睡過頭」，從問診、檢查，到最後的藥物流產都是自己一個人，稍微休息一下便獨自離去，她同樣身為女性，看了實在百感交集，經歷了一個對身心都有巨大影響的事件，不負責的另一半卻因為睡過頭不在身邊。

原PO得知後，憤怒又無奈地說，「負不起責任就戴套啦，丟盡男人的臉，爽都爽自己，苦都女人在苦，悲哀！」也呼籲女性別把生命和身體當玩笑，平時就要做好自我防護，別等到事情發生了才來後悔。

網友紛紛回應，事情不能只看表面，說不定雙方都有做好避孕措施，但還是不小心懷孕，在經濟能力與各項條件準備不充足的情況下，墮胎反而是個較理性的選擇，「22歲我覺得還好，男友沒來不一定是悲劇」、「墮胎不一定是不想生，很多都是萎縮卵、自然流產，大約25%的孕婦會遇到，還是要吃藥或手術流產」、「也太多先入為主的留言了吧，你怎麼知道她是怎樣的狀況，柯南喔？」

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