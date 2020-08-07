偷吃已婚前女友！　3寶爸「15年後收傳票」每月要4萬養女兒：跟我長一樣

▲養小孩示意圖。（圖／pakutaso）

記者劉亭／綜合報導

杭州一名胡姓中年男子有3名孩子，生活還算美滿，但突然收到法院傳票通知，自己多了一名女兒，向他索要撫養費，雖然原本不服氣，但到了法院卻看到「複製版」自己，才得知是前女友偷偷生下。法院最後判定老胡必須每月支付2000元人民幣（約8400元新台幣）。

綜合陸媒報導，老胡今年40出頭，去年年底突然收到一張法院傳票，以老胡是女兒的生父為由，要求變更撫養權為老胡，並要求老胡每月支付1萬元人民幣（約4.2萬元新台幣），當做先前15年來女兒的撫養費。

原來老胡曾交過一名女友阿研，兩人之後各自結婚，但一次相逢曾經「天雷勾動地火」，而對方就此懷孕了，但因為還在婚姻中，阿研就把孩子生下，跟前夫一同撫養孩子長大，並沒有告知老胡。

但阿研前幾年離婚了，當時協議由阿研撫養女兒，前夫每月支付撫養費，但是阿研債務纏身，被多家法院列為被執行人。這時侯阿研突然想起了老胡，因此向法院要求撫養費。

老胡收到傳票時，世界瞬間大亂，但在法院看到15歲的女兒時，發現對方跟自己長得一模一樣，無需親子鑑定，老胡便認可了與女孩之間的親子關係，當庭就接受了事實。經過鑑定，女兒與阿研前夫無親子關係。

雖然老胡接受了自己多一名女兒，但因為已有3名小孩了，且10多年來都沒有見過人，還是無法變更撫養權。阿研哭者要求，老胡撫養女兒。女兒也說，要與父親老胡共同生活。

最後上城法院判決，結合子女需求及原、被告經濟、生活情況，酌定老胡按照1個月2000元人民幣（約8400元新台幣）的標準向阿妍支付此前的撫養費。阿研雖然上訴，但杭州市中級人民法院審理後，駁回上訴，維持原判。

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