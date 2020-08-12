老翁「專挑年輕女孩」鬧市刺殺！高三妹身軀殘破浴血亡…血腥畫面震撼全網

▲女孩慘死街頭。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

天津市和平區營口道與貴州路交口12日11時20分許發生一起無差別殺人案！一個一頭白髮、走路都顫顫悠悠的老人，手提菜籃子在路上行走，突然從籃子裡掏出刀，刺殺路人，還專挑年輕女孩下手，造成1死1傷。死亡的無辜女孩被指出門逛街，飛來橫禍，一身白衣全被血染紅慘死。

網傳影片顯示，目前老人已被警方逮捕，眼神冷靜，一臉事不關己，只是被戴上手銬時說，「我要向中央報告特別重大的事。」慘案一經發生，立即引發網友熱議，相關關鍵詞不斷衝上熱搜。但奇怪的是，微博不斷撤去該兇案的熱搜。

有目擊者表示，身穿藍色條紋短袖襯衫的老人，專挑年輕女孩下手，見人就砍。還有網友透露，死亡女孩是一名高三女生。

▲天津鬧市無差別殺人。（圖／翻攝自微博）

網友氣炸罵翻，「女孩子好可憐，平白無故就被殺，如果是精神病，為什麼專挑女孩子，請直接槍斃吧，可憐的女孩」、「犯罪率不分年齡，但分性別」、「走在路上也能被殺，出門真的要小心啊，我都不敢出門了」、「反社會人格怎麼這麼多」、「鬧市殺人，專找女孩下手，以後一個人出門都瑟瑟發抖，太嚇人了」。

隨後，天津市公安局和平分局官方微博12日下午發佈了一則警情通報。通報顯示，11時20分許，在和平區營口道與貴州路交口發生一起重大刑事案件。犯罪嫌疑人劉男（67歲，本市人）持刀行兇，造成路人倆女子一死一輕徽劃傷；警方迅速處置，犯罪嫌疑人已被控制。

目前，案件正在進一步審理中。

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▼兇手專挑年輕女孩下手。（圖／翻攝自微博）